Ekonomi

Tartı ve ölçü aletleri için periyodik muayene uyarısı

İlgili kişi ve kuruluşların, muayene süresi dolmuş tartı aletleri ile akaryakıt ve LPG sayaçlarının zorunlu periyodik muayenesi için 2 Mart'a kadar başvuruda bulunması önem taşıyor.

Ayşe Böcüoğlu Bodur  | 18.02.2026 - Güncelleme : 18.02.2026
Tartı ve ölçü aletleri için periyodik muayene uyarısı

Ankara

Ölçüler ve Ayar Kanunu kapsamında tartı ve ölçü aletlerinin belirli sürelerde periyodik muayeneye tabi tutulması zorunluluğu bulunuyor.

AA muhabirinin edindiği bilgilere göre, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı da bu konuda ilgili sektörlere ve sivil toplum kuruluşlarına iletilmesi için bir uyarı yazısı hazırladı.

İlgili kişi ve kuruluşların, muayene süresi dolmuş tartı ve ölçü aletlerinin periyodik muayenesinin yaptırılması için 2 Mart'ta kadar başvuru yapması gerekiyor.

Buna göre, 2 yıllık periyodik muayene süresini doldurmuş akaryakıt, LPG ve tanker sayaçları ile sıkıştırılmış doğal gaz (CNG) ölçme sistemleri, akaryakıt hacim ölçek kapları, motorlu taşıt lastiklerinin hava basıncı ölçüm cihazları, hassas kütle ölçüleri, demir yolu yük ve sarnıçlı vagonları, maksimum kapasitesi 2 bin kilogramın üzerinde olan otomatik olmayan tartı aletleri ile aks kantarlarını bulunduranların, başvurularını Türk Standardları Enstitüsüne (TSE) yapması önem taşıyor.

Yine 2 yıllık süresini doldurmuş uzunluk ölçüleri, akıcı ve kuru taneli maddeler için hacim ölçüleri, 5 kilograma kadar hassas olmayan kütle ölçüleri ile belediyelerce belirlenen pazar yerlerinde kullanılan ve belirli teknik özellikleri taşıyan 2 bin kilograma kadar üçüncü ve dördüncü sınıf otomatik olmayan elektronik ve mekanik tartı aletlerini bulunduranlar da muayenelerinin yenilenmesi için bağlı bulundukları belediye ölçüler ve ayar memurluklarına müracaat edebilecek.

Aynı periyodik muayene süresine tabi birinci ve ikinci sınıf otomatik olmayan tartı aletleri, 2 bin kilograma kadar üçüncü ve dördüncü sınıf otomatik olmayan elektronik tartı aletleri ile otomatik tartı aletleri için de Bakanlıkça yetkilendirilmiş muayene servislerine başvurulması yeterli olacak. Naklimetre ve hububat muayene aletlerini bulunduranlar da başvurularını bağlı oldukları Sanayi ve Teknoloji il müdürlüklerine yapabilecek.

Her yıl periyodik muayene yaptırılması gereken egzoz gazı emisyon ölçme cihazları ile 5 yıllık muayene süresini doldurmuş ısı sayaçları için de Bakanlıkça yetkilendirilmiş muayene servislerine başvurulması gerekecek.

Taksimetre ve takograflar için de hatırlatma

Öte yandan, kullanımda olan tüm elektrik, su ve gaz sayaçlarına ait listenin, sayaçları dağıtım ağında kullanan kurum ve kuruluşlar tarafından 2 Mart mesai bitimine kadar bağlı bulunulan Sanayi ve Teknoloji il Müdürlüklerine iletilmesi önem taşıyor. Ayrıca 10 yıllık periyodik muayene süresini doldurmuş elektrik, su ve gaz sayaçlarının, 31 Aralık 2026'ya kadar tüketiciden sökülmesi ve yerine geçerli muayenesi bulunan sayaçların takılması gerekiyor.

Taksimetrelerin periyodik muayene süresi istisnai durumlar dışında azami 1 yıl olarak belirlenirken, bu süre dolmadan Bakanlıkça yetkilendirilen muayene servislerinde muayene ve damga işlemlerinin yaptırılması zorunluluğu bulunuyor. Başvurular, servis bulunmayan illerde Bakanlık il müdürlüklerine yapılacak.

Yasal işlem uygulanacak

Takograf cihazlarının periyodik muayene geçerlilik süresi istisnai durumlar dışında 2 yıl olarak belirlenirken, bu süre dolmadan Bakanlıkça yetkilendirilen muayene istasyonlarına başvurulması önem taşıyor.

Trafikte kullanılan radar ve ortalama hız ölçüm cihazları için bu süre 1 yıl olurken, söz konusu süre dolmadan TSE'ye başvuru yapılması gerekiyor.

Bakanlık yazısına göre, ölçü ve ölçü aletlerinin periyodik muayenesini yaptırmayanlar veya muayenesiz ölçü aleti kullananlar hakkında ilgili Kanun hükümleri uyarınca yasal işlem uygulanacak.

