Teknoloji

Türkiye'de bu yıl 5 bin girişime "teknogirişim rozeti" verilmesi hedefleniyor

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığınca, bu yıl teknogirişim rozeti verilen girişim sayısının 5 bin, Türkiye Tech Visa Programı'ndan yararlanan girişim sayısının ise 75'e ulaşması planlanıyor.

Ayşe Böcüoğlu Bodur  | 12.02.2026 - Güncelleme : 12.02.2026
Türkiye'de bu yıl 5 bin girişime "teknogirişim rozeti" verilmesi hedefleniyor

Ankara

AA muhabirinin, "2026 Performans Programı"ndan yaptığı derlemeye göre, Bakanlık sanayi ve teknolojide yerli ve milli kapasiteyi güçlendirmeyi, yüksek katma değerli ve ileri teknoloji odaklı üretimi teşvik etmeyi, bölgesel ve dengeli kalkınmayı önceleyen, Türkiye'yi rekabet gücü yüksek bir üretim ve teknoloji üssü haline getirme hedefiyle, politika ve uygulamalarını kararlılıkla sürdürüyor.

Bu kapsamda, 2026'da AR-GE merkezi ve teknoloji geliştirme bölgelerinde desteklenecek programlar çerçevesinde AR-GE personeli sayısının 3 bin 400'e çıkarılması öngörülüyor.

Bu yıl, 15 teknoloji geliştirme bölgesine destek verilmesi planlanırken, 1420 AR-GE, 366 tasarım merkezi ve 99 teknoloji geliştirme bölgesinin de faaliyete geçmesi bekleniyor. Ayrıca teknoloji geliştirme bölgelerindeki firma sayısının, bu yıl 13 bin 250'ye yükseltilmesi amaçlanırken, söz konusu bölgelerdeki 7 bin projenin de tamamlanması planlanıyor.

2026'da hedef 250 yüksek hızlı şarj istasyonu

Bakanlık destekleriyle, elektrikli araçlara ilişkin şarj istasyonlarının ülke genelinde yaygınlaştırılması için çalışmalara da devam ediliyor.

Bu kapsamda geliştirilen Teknolojik Ürün Yatırım Destek Programı ile Elektrikli Araçlar için Hızlı Şarj Altyapısı Destek Programı, 15 Nisan 2022-15 Haziran 2022 arasında başvuruya açılmış ve 31 Ocak 2024'te sözleşme süreleri tamamlanmıştı.

Aynı şekilde, Elektrikli Araçlar İçin Hızlı Şarj Altyapısı Destek Çağrısı adında tamamlayıcı nitelikte ikinci bir duyuru daha yapılmış ve ilk çağrı kapsamı dışında kalan il ve ilçelerde, şarj altyapısı ağının genişletilmesi amaçlanmıştı.

Bu çalışmalarla, ülke genelinde kurulan elektrikli araç yüksek hızlı şarj istasyonu sayısının artırılmasına yönelik yatırımlar tüm hızıyla sürüyor. Bu doğrultuda, yüksek hızlı şarj istasyonu sayısının, bu yıl 250 olması planlanıyor.

Yatırımların desteklenmesi için 6 bine yakın teşvik belgesi düzenlenecek

Turcorn 100 Programı'na kabul edilen girişim sayısının 35'ten 80'e çıkarılması planlanırken, teknogirişim rozeti verilen girişim sayısının 5 bin, Türkiye Tech Visa Programı'ndan yararlanan girişim sayısının ise 75'e ulaşması hedefleniyor.

Yatırımların desteklenmesi için faaliyetlerine devam eden Bakanlık, 2025'te 7 bin 347 teşvik belgesi düzenlerken, 2026'da 5 bin 900 belge düzenlemeyi öngörüyor. Öte yandan faiz desteğinden yararlanan yatırım teşvik belgesi sayısının, 2 bin 800'e yükseltilmesi amaçlanıyor.

İmalat sektörü için düzenlenen yatırım teşvik belgesi tutarının toplam yatırım teşvik belgesi tutarı içindeki payının, bu yıl yüzde 50 olması planlanırken, proje bazlı teşvik sistemi kapsamında desteklenen proje sayısının da 14'e ulaştırılması planlanıyor. Yüksek ve orta-yüksek teknolojili yatırımlar için düzenlenen yatırım teşvik belgesi tutarının, imalat sektöründeki yatırım teşvik belgesi tutarı içindeki payının bu yıl yüzde 44 olması öngörülüyor.

Bu yılki faaliyetler kapsamında test ve muayene yapılan ürün sayısının 480'e, ölçü aletlerine yönelik gerçekleştirilen denetim sayısının ise 252 bine ulaştırılması hedefleniyor.​​​​​​​

