Ekonomi

Yeniden değerleme oranı bu yıl için yüzde 25,49 olarak belirlendi

Yeniden değerleme oranı 2025 yılı için yüzde 25,49 olarak tespit edildi.

Deniz Çiçek Palabıyık  | 27.11.2025 - Güncelleme : 27.11.2025
Yeniden değerleme oranı bu yıl için yüzde 25,49 olarak belirlendi

Ankara

Hazine ve Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından hazırlanan Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Tebliğde, Vergi Usul Kanunu uyarınca yeniden değerleme oranının, yeniden değerleme yapılacak yılın ekim ayında (ekim dahil) bir önceki yılın aynı dönemine göre Türkiye İstatistik Kurumunun yurt içi üretici fiyat endeksinde meydana gelen ortalama fiyat artış oranı olduğu ve bu oranın Bakanlıkça Resmi Gazete ile ilan edilmesi gerektiği belirtildi.

Bu kapsamda, yeniden değerleme oranının 2025 yılı için yüzde 25,49 olarak belirlendiği kaydedildi.

Düzenlemede, bu konuda daha önce yayımlanmış tebliğlerin de yürürlükte bulunduğu bildirildi.

