Ekonomi

Yatırım bedeli 110 milyar lira olan Kars-Iğdır-Aralık-Dilucu Demir Yolu Hattı'nın temeli yarın atılıyor

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, yarın temeli atılacak Kars-Iğdır-Aralık-Dilucu Demir Yolu Hattı'nın yaklaşık 110 milyar lira yatırım bedeliyle inşa edileceğini bildirdi.

Cüneyt Kemal Özkök  | 21.08.2025 - Güncelleme : 21.08.2025
Ankara

Uraloğlu, yazılı açıklamasında, yarın temeli atılacak projeye ilişkin değerlendirmede bulundu.

Hattın, Zengezur Koridoru'nun asli parçalarından biri olacağına işaret eden Uraloğlu, "Daha önce 2,4 milyar avro dış kredi sağladığımız hat, ülkemize döviz girdisi sağlayacak. Kars-Iğdır-Aralık-Dilucu Demir Yolu Hattı'nın tamamı ise yaklaşık 110 milyar lira yatırım bedeliyle inşa edilecek." ifadesini kullandı.

5,5 milyon yolcu, 15 milyon ton yük kapasitesi

Bakan Uraloğlu hattın 224 kilometre uzunluğunda, çift hatlı, elektrifikasyonlu ve sinyalizasyonlu olarak inşa edileceğini belirterek, açıklamasını şöyle sürdürdü:

"Yılda 5,5 milyon yolcu ve 15 milyon ton yük taşıma kapasitesine sahip olacak bu hat, sadece lojistik kapasite anlamında değil, inşa kalitesi, tünel ve viyadük tasarımı gibi unsurlarla da ileri mühendislik örneği olacak. Hattın yapımında 5 tünel, 19 aç-kapa tünel, 3 viyadük, 10 köprü, 144 alt geçit, 27 üst geçit ve 480 menfez yer alacak. Hattımızı 2029 yılının sonunda tamamlamayı hedefliyoruz."

Türkiye'nin jeostratejik konumunun küresel tedarik zincirlerinde de belirleyici rol üstlendiğine dikkati çeken Uraloğlu, "Bugün artık dünyada güvenli, öngörülebilir ve sürdürülebilir ulaştırma rotaları tartışılıyor. Türkiye bu tabloda bir jeostratejik güven adası olarak öne çıkıyor. Zengezur Koridoru ve onun ayrılmaz parçası olan temelini atacağımız Kars-Iğdır-Aralık-Dilucu Hattı da bunun somut göstergelerindendir. Zengezur Koridoru'nun işlerlik kazanmasıyla birlikte, ülkemiz Asya ile Avrupa arasında uzanan en istikrarlı bağlantı noktası haline gelecek." değerlendirmesinde bulundu.

Uraloğlu, Zengezur Koridoru'nun bölgeye ve Türkiye'ye sağlayacağı stratejik kazanımlara dikkati çekerek, şunları kaydetti:

"Zengezur Koridoru sayesinde Hazar ve Akdeniz havzaları arasında yeni bir ticaret yolu açılacak. Avrasya'nın tedarik hatlarını güçlendirecek bu adım, Türkiye'yi sadece transit bir ülke değil, bölgesel kalkınma ve işbirliğinin merkez üssü haline getirecek. Orta Koridor'un yük taşıma kapasitesini de artıracak. Bu proje sadece demir yolu değil, aynı zamanda bölgesel uyumun, güvenliğin ve ekonomik büyümenin altyapısıdır. Türkiye, doğu ile batı arasında yalnızca bir köprü değil, bir istikrar ekseni haline geliyor."

