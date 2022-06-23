Yaşar Holding Suudi Arabistan'da yatırım yapmak niyetiyle anlaşma imzaladı
Holdingin Yönetim Kurulu Başkanı Feyhan Yaşar, "Suudi Arabistan çok büyük bir pazar. Bu anlaşmanın içinde Suudi Arabistan'da bir üretim tesisi veya başka iş kolları da olabilir." dedi.
Ankara
Yaşar Holding, Suudi Arabistan firması olan Naghi Group ile gıda alanında imzaladığı "iyi niyet anlaşması"yla, Suudi Arabistan pazarına daha hızlı ve düşük maliyetle ulaşmayı hedefliyor.
Holdingin Yönetim Kurulu Başkanı Feyhan Yaşar, "Türkiye-Suudi Arabistan İş ve Yatırım Yuvarlak Masa Toplantısı" kapsamında imzaladıkları söz konusu anlaşmaya ilişkin AA muhabirine değerlendirmede bulundu.
Şirket olarak Suudi Arabistan ile 20 yıldır devam eden ticari ilişkilerinin olduğunu dile getiren Yaşar, bu ilişkileri derinleştirmek ve yatırıma dönüştürmek için anlaşma imzaladıklarını ifade etti. Yaşar, "Suudi Arabistan çok büyük bir pazar. Bu anlaşmanın içinde Suudi Arabistan'da bir üretim tesisi veya başka iş kolları da olabilir. Bu anlaşma genel çerçeve anlaşmasıdır." dedi.
Yaşar, iki ülke ilişkilerini güçlendirmek için ağustosta toplantı yapmayı planladıklarını bildirerek, anlaşmanın rakamsal büyüklüğünün henüz belli olmadığını, gerçek rakamın fizibilite çalışmalarının ardından belli olabileceğini kaydetti.
Kovid-19 salgını döneminde yeterince zaman kaybedildiğini vurgulayan Yaşar, tüm çalışmaların bir yıl içinde tamamlanacağı bilgisini verdi.
Yaşar, anlaşmanın şirket için faydalarına da değinerek, söz konusu yatırımın lojistik maliyetleri düşürmek dahil, kendilerine pek çok yararı olacağını anlattı.
Körfez ülkelerindeki tüketicilere ulaştıklarını bildiren Yaşar, Suudi Arabistan'ın, genç nüfusu nedeniyle tercih ettikleri bir pazar olduğunu sözlerine ekledi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.