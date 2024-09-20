Dolar
34.11
Euro
38.12
Altın
2,607.55
ETH/USDT
2,560.40
BTC/USDT
63,472.00
BIST 100
9,957.45
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, İstanbul’da İklim Ekonomisi Sürdürülebilir Ulaştırma ve Akıllı Altyapı Sistemleri Zirvesi'nde konuşuyor
logo
Ekonomi

Yağlık ayçiçeği tohumu ve ham ayçiçeği yağı ithalatında açılan tarife kontenjanının esasları belirlendi

Yağlık ayçiçeği tohumu ve ham ayçiçeği yağı ithalatında uygulanacak tarife kontenjanının başvuru ile kullanım usul ve esasları tespit edildi.

Zeynep Duyar  | 20.09.2024 - Güncelleme : 20.09.2024
Yağlık ayçiçeği tohumu ve ham ayçiçeği yağı ithalatında açılan tarife kontenjanının esasları belirlendi

Ankara

Ticaret Bakanlığının "Yağlık Ayçiçeği Tohumu ve Ham Ayçiçeği Yağı İthalatında Tarife Kontenjanı Uygulanmasına İlişkin Tebliğ"i Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Buna göre, söz konusu ürünlerde ağustos ayında Cumhurbaşkanı Kararı'yla açılan tarife kontenjanı, İthalat Genel Müdürlüğü tarafından 30 Kasım'a kadar yerli yağlık ayçiçeği tohumu alımı yapanlar öncelikli olmak üzere ham veya rafine ayçiçeği yağı üreten sanayici firmalara dağıtılacak.

Tarife kontenjanı, 1 milyon ton yağlık ayçiçeği tohumu esas alınarak yağlık ayçiçeği tohumu veya yüzde 40 randıman ile bunun karşılığı ham ayçiçeği tohumu yağı olarak dağıtılacak.

Kontenjan miktarı, tamamının yağlık ayçiçeği tohumu olarak dağıtılması durumunda 1 milyon tonu, ham ayçiçeği tohumu yağı olarak dağıtılması durumunda ise 400 bin tonu geçemeyecek.

Konuya ilişkin başvurular, 2 Aralık-13 Aralık tarihlerinde e-Devlet üzerinden veya Ticaret Bakanlığının internet sitesinden yapılacak.

Tarife kontenjanı, Bakanlıkça belirlenen dağıtım kriterleri çerçevesinde yağlık ayçiçeği tohumu veya karşılığı ham ayçiçeği tohumu yağı cinsinden dağıtılacak.

Yağlık ayçiçeği tohumu ve ham ayçiçeği tohumu yağının her ikisi için de tarife kontenjanı talep edilmesi ve Bakanlıkça uygun görülmesi durumunda her iki eşya için ayrı ayrı olmak üzere ithal lisansı düzenlenebilecek.

Tebliğ kapsamında yapılacak ithalatta sadece ithal lisansında kayıtlı miktar için indirimli gümrük vergisi uygulanacak.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Emine Erdoğan'dan Pakistanlı yapışık ikizlerin Türkiye'deki ameliyatla ayrılmasına ilişkin paylaşım
Taşvantepe'deki çocukların psikolojik durumuna ilişkin ön rapor tamamlandı
Giresun'da sağanak hayatı olumsuz etkiledi
İstanbul'da haftanın son mesai gününde trafik yoğunluğu yaşanıyor
Türkiye ve dünya gündemi

Benzer haberler

Yağlık ayçiçeği tohumu ve ham ayçiçeği yağı ithalatında açılan tarife kontenjanının esasları belirlendi

Yağlık ayçiçeği tohumu ve ham ayçiçeği yağı ithalatında açılan tarife kontenjanının esasları belirlendi

Polyester elyaf ithalatında korunma önlemi uygulanacak

Bazı fakülte, yüksekokul ve enstitüler kapatılırken yenileri kuruldu

Anastasiapolis Antik Kenti'nde yapılacak çalışmalar için acele kamulaştırma kararı

Anastasiapolis Antik Kenti'nde yapılacak çalışmalar için acele kamulaştırma kararı
Özelleştirme İdaresi, 4 ildeki bazı taşınmazların özelleştirilmesi için ihale düzenleyecek

Özelleştirme İdaresi, 4 ildeki bazı taşınmazların özelleştirilmesi için ihale düzenleyecek
Burdur ve Karabük'te idare mahkemesi kurulması kararı Resmi Gazete'de

Burdur ve Karabük'te idare mahkemesi kurulması kararı Resmi Gazete'de
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet