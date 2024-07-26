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Ekonomi

Yabancı ülke damgalı ahşap ambalajlar ihracatta tekrar kullanılamayacak

Türkiye'nin diğer ülkelerden gelecek zararlı organizmalardan korunabilmesi amacıyla ithalat yoluyla serbest dolaşıma giren ahşap ambalaj malzemeleriyle ilgili ilave tedbirler alındı.

Mustafa Çalkaya  | 26.07.2024 - Güncelleme : 26.07.2024
Yabancı ülke damgalı ahşap ambalajlar ihracatta tekrar kullanılamayacak

Ankara

Tarım ve Orman Bakanlığının Ahşap Ambalaj Malzemelerinin Isıl İşleme Tabi Tutulması ve İşaretlenmesine Dair Yönetmelik'i Resmi Gazete'de yayımlandı.

Yönetmelikle, zararlı organizmaların, ihracatta kullanılan ahşap ambalaj malzemeleri ile taşınması ve yayılmasını engellemeye yönelik esaslar belirlendi.

Düzenlemeyle, ​​​​​​​Uluslararası Bitki Koruma Sözleşmesi kapsamında belirlenen uluslararası ticarete konu ahşap ambalaj malzemeleri hakkındaki standartlara uyum sağlanması da amaçlandı.

Ülkenin diğer ülkelerden gelecek zararlı organizmalardan korunabilmesi için ithalat yoluyla serbest dolaşıma giren ahşap ambalaj malzemeleri ile ilgili ilave tedbirler alınırken, faturası olmayan, belgelendirilemeyen, yabancı ülke damgası taşıyan ahşap ambalaj malzemelerinin tekrar ihracatta kullanımı yasaklandı.

Ahşap ambalaj malzemesi işaretleme izin belgesi başvurusu belgeleri sadeleştirildi. İzin belgesi olan işletmeler dışında tedarikçiler, işaretleme aparatı imal ve satışı yapan firmalar da kayıt altına alınacak.

İzlenebilirliği sağlamak için ısıl işlem uygulaması sonrası alınan raporlar ve ahşap ambalaj malzemelerine karekod uygulanması kararlaştırıldı.

İşlemlerin geriye dönük takibi ve kontrolünün yapılabilmesi için de ısıl işlem fırınlarına kamera sistemi konulacak.

Kapsam dışı ahşap ambalaj malzemesi ile kapsam dahilinde olan ahşap ambalaj malzemelerinin bir arada kullanılmasına da imkan tanındı.

Yönetmelik, bazı hükümleri 1 Ocak 2025'te olmak üzere 1 Temmuz 2025'de yürürlüğe girecek.

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