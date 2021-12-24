Yabancı turist rezervasyonundaki artış 2022'de yüzde 100 doluluğa göz kırpıyor
TÜRSAB Başkanı Firuz Bağlıkaya, "2022 yılı gerçekten güzel geliyor, özellikle yurt dışından gelen rezervasyonlarda ciddi artış var. Ana pazarlarımızın yanı sıra Latin ülkeleri gibi alternatif pazarlarda da yükseliş bulunuyor." dedi.
İstanbul
Türkiye Seyahat Acentaları Birliği (TÜRSAB) Başkanı Firuz Bağlıkaya, 2022 yılının güzel geldiğini, özellikle yurt dışı rezervasyonlarında ciddi artış olduğunu belirterek, "Ana pazarlarımızın yanı sıra Latin ülkeleri gibi alternatif pazarlarda da yükseliş bulunuyor. Yabancı misafirlerin ülkemize ilgisi tatil beldelerinde doluluğun yüzde 100’leri bulacağını gösteriyor. Yerli turist için hem uygun fiyata hem de istedikleri destinasyonda, istedikleri otelde tatil yapmanın yolunun erken rezervasyon olduğu görülüyor." dedi.
Bağlıkaya, turizm sektörünün 2021 değerlendirmesi ve 2022 beklentilerine ilişkin AA muhabirine yaptığı açıklamada, bu yılı iki dönem halinde değerlendirdiklerini, birinci dönemde aşılama çalışmalarının devam ettiğini, ikinci dönemde ise büyük bir hızla aşılanma oranlarının arttığını anımsattı.
Turizm hareketlerinin yılın ikinci döneminde başladığını, ardından Avrupa Birliği ülkelerinin aşı pasaportu uygulamasını hayata geçirdiğini ifade eden Bağlıkaya, daha sonra ana pazarların, parça parça turistik seyahatlere açıldığını, yaşanan bu hareketliliğin sektöre bir nebze de olsa nefes aldırdığını dile getirdi.
Bağlıkaya, Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından açıklanan ekim ayı sınır giriş istatistiklerine göre, bu yılın ocak-ekim aylarını kapsayan 10 aylık dönemde Türkiye'ye gelen yabancı ziyaretçi sayısında, 2020 yılının aynı dönemine göre yüzde 88 artış yaşandığına dikkati çekerek, şunları kaydetti:
"Yabancı ziyaretçi sayısı, ilk 10 aylık dönemde 21 milyonu aştı. Sadece ekim ayı baz alındığında yabancı ziyaretçideki artış oranı yüzde 99 oldu. İlk 9 ay itibarıyla yurt dışında yaşayan Türk vatandaşlarını kapsayan ziyaretçi sayısı yüzde 65 artarak 3,9 milyon olurken, bu ziyaretçiler eklendiğine ilk 10 aylık ziyaretçi sayısı 25 milyona yaklaşmaktadır. Ocak-ekim döneminde İstanbul’a gelen yabancı ziyaretçi sayısı geçen yılın aynı dönemine göre yaklaşık yüzde 68,1, Antalya’ya gelenler ise yüzde 168,2 artış gösterdi. 2021 yılına ilişkin öngörülerimizi bu senenin başında açıklamıştık. Turizm hareketlerinin seyri bizim tahminlerimiz çerçevesinde gelişti. Bu durum, sektörün önünü görebilmesi ve önümüzdeki yılı planlaması açısından iyi bir gelişme oldu. 2021 yılını yaklaşık 24 milyon yabancı ziyaretçi ve 20 milyar doları aşkın turizm geliri ile kapatmayı hedefliyoruz."
"2022 yılının ilk aylarından itibaren turizm sektöründe hareketlilik artacak"
Firuz Bağlıkaya, bu yıl en güzel ve en çok turist ağırladıkları tatil beldeleri Bodrum, Marmaris, Fethiye ve Manavgat’ta yaşanan yangınların turizmi etkilediğini anımsatarak, özellikle TÜRSAB’ın "Yeniden Yeşert" kampanyasının etkisi ile birlikte bu sezonun beklenenden daha uzun geçmesinin olumlu olduğunu belirtti.
Gelecek sezon için ayrı bir değerlendirme yapılmasının önemine işaret eden Bağlıkaya, sözlerini şöyle sürdürdü:
"İnsanlar tatili, bir arada olmayı çok özledi, bu özlem ülkemizin turist sayısı bakımından çok önemli rakamlara ulaşacağını gösteriyor. Rekorlarla kapattığımız 2019 yılındaki turist sayısına ulaşacağımızı düşünüyoruz. Bu anlamda geçtiğimiz günlerde Antalya’da birincisini düzenlediğimiz hem yoğun katılımın olduğu hem de büyük ses getiren turizm kongremizde erken rezervasyon kampanyası başlatmıştık. Vatandaşlarımızın bu çağrımızı dikkate alması çok önemli. Yabancı misafirlerin ülkemize ilgisi tatil beldelerinde doluluğun yüzde 100’leri bulacağını gösteriyor. Yerli turist için hem uygun fiyata hem de istedikleri destinasyonda, istedikleri otelde tatil yapmanın yolunun erken rezervasyon olduğu görülüyor."
Bağlıkaya, turizmde 2022 yılının, 2019'u yakalama ihtimalinin olduğunu vurgulayarak, bugüne kadarki verilerin de onu gösterdiğini dile getirdi.
"2022 yılı gerçekten güzel geliyor, özellikle yurt dışından gelen rezervasyonlarda ciddi artış var" diyen Bağlıkaya, "Ana pazarlarımızın yanı sıra Latin ülkeleri gibi alternatif pazarlarda da yükseliş bulunuyor. Kovid-19 sürecindeki güvenli turizm konusunda hızlı adımlar atılması Türk turizmini rakip pazarlara kıyasla ön sıraya taşıdı." yorumunu yaptı.
Bağlıkaya, 2022 yılının ilk aylarından itibaren turizm sektöründe hareketliliğin artacağına işaret ederek, sözlerini şöyle sürdürdü:
"Yurt dışından gelen talepler oldukça yüksek. 2022 bizim için iyi dönemin başlangıcı olacak. Yılbaşında kayak ve kültür turlarında Karadeniz, Güneydoğu Anadolu ve Kapadokya için ciddi talepler var. Şubat ayından itibaren de yurt dışından turizm hareketi başlayacak. 2022'yi umutla bekliyoruz ve çok hazırlıklıyız. Güzel bir yıl bizi bekliyor. İnşallah 2019'dan sonraki en iyi yılımızı yaşayacağız. İspanya, İtalya, Mısır gibi rakipleri ile mukayese edildiğinde Türkiye hızlı hareket etti. Türkiye'nin turizm potansiyelinin en önemli özelliği, yeni durumlara çok çabuk uyum sağlayabilmesi. Ne kadar hızlı adapte olunursa o kadar hızlı turist almaya başlanıyor."
"Vatandaşlarımız erken rezervasyona yoğun ilgi gösteriyor"
Firuz Bağlıkaya, acentelerden ilk alınan bilgilerin, yerli turistlerin erken rezervasyona yoğun ilgi gösterdiği yönünde olduğunu vurgulayarak, "Vatandaşlarımıza önerimiz ellerini çabuk tutmaları." dedi.
Kartepe ve Sapanca’ya yoğun bir talep olduğunu aktaran Bağlıkaya, salgında evinde sıkılan, doğayla kucaklaşmak isteyenlerin bu bölgelere akın ettiğini, kar yağışı ile birlikte talebin çok hızlı katlanacağını söyledi.
Bağlıkaya, gelen taleplerden kış dönemini çok yoğun geçireceklerini tahmin ettiklerini anlatarak, "Kasımdan itibaren yerli-yabancı 200’e yakın seyahat acentesinin bölgeye turlar düzenlemeye başladığını, yaşanan yoğunluk ve beklentiyi düşününce geçen dönemde zorluk yaşayan turizm sektörünün rahat bir nefes alacağını aktardı.
"Alınan tedbirler yurt dışında Türkiye'nin imajına olumlu katkılarda bulundu"
TÜRSAB Başkanı Bağlıkaya, salgın sürecinin, herkesin hayatında çok derin izler bıraktığını belirterek, sektörün ayakta kalabilmesi için insan üstü bir mücadele verdiklerini ve buna devam ettiklerini dile getirdi.
Turizmde kalınan yerden başlanmayacağını, gelecek dönemde artık yepyeni kurallar, beklentiler, tüketici davranışları ve deneyimlerin karşılarına çıkacağını anlatan Bağlıkaya, "Salgın sürecinde, Türkiye genelindeki bütün otellerimiz ‘Güvenli Turizm Belgesi’ne başvurdu. Bu erken alınan tedbirler, yurt dışında Türkiye'nin imajına son derece olumlu katkı sağladı. Biz de TÜRSAB olarak yurt dışından gelen tur operatörü ve seyahat acentelerine İzmir ve Antalya'nın salgına karşı aldığı önlemlerle ilgili tanıtımlarını yaptık. Bu önlemler ile gerek transfer araçlarındaki gerek de yeme-içme sektöründeki ciddi önlemler sayesinde yabancı misafirlerimizden çok olumlu dönüşler aldık." diye konuştu.
Bağlıkaya, bu olumlu bakış ve Türkiye'de tatil yapıp dönenlerin pozitif düşüncelerinin gelecek günlerde Türkiye'ye olan talebi artıracağını vurgulayarak, Sağlık Bakanlığı ve ilgili tüm birimlerin salgın sürecinde aldığı etkili tedbirlerin çok önemli olduğunu, bu tedbirlerin de yurt dışında Türkiye'nin imajına son derece olumlu katkılarda bulunduğunu kaydetti.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.