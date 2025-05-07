Kuşadası'na 4 kruvaziyerle 8 bin 608 turist geldi
Kruvaziyer turizminin önemli noktalarından Aydın'ın Kuşadası ilçesine, 4 kruvaziyerle 8 bin 608 turist geldi.
Aydın
Ege Port Limanı'na Malta bayraklı "Celebrity Equınox", Birleşik Krallık bayraklı "Majestic Princess", İtalya bayraklı "Aıda Blue" ve Bahama bayraklı "Wind Star" gemileri demir attı.
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Gemilerden, çoğunluğu ABD vatandaşı 8 bin 608 yolcu indi.
Turistlerden bazıları ilçe merkezinde alışveriş yaptı bazıları ise Selçuk ilçesindeki Efes Antik Kenti ile Meryem Ana Evi'ni gezdi.
Ege Port Limanı Genel Müdürü Aziz Güngör, 2025 yılının Kuşadası kruvaziyer turizmi açısından hareketli ve yoğun geçeceğini söyledi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.