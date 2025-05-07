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Ekonomi

Kuşadası'na 4 kruvaziyerle 8 bin 608 turist geldi

Kruvaziyer turizminin önemli noktalarından Aydın'ın Kuşadası ilçesine, 4 kruvaziyerle 8 bin 608 turist geldi.

İbrahim Uzun  | 07.05.2025 - Güncelleme : 07.05.2025
Kuşadası'na 4 kruvaziyerle 8 bin 608 turist geldi Fotoğraf:İbrahim Uzun/AA

Aydın

Ege Port Limanı'na Malta bayraklı "Celebrity Equınox", Birleşik Krallık bayraklı "Majestic Princess", İtalya bayraklı "Aıda Blue" ve Bahama bayraklı "Wind Star" gemileri demir attı.

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Gemilerden, çoğunluğu ABD vatandaşı 8 bin 608 yolcu indi.

Turistlerden bazıları ilçe merkezinde alışveriş yaptı bazıları ise Selçuk ilçesindeki Efes Antik Kenti ile Meryem Ana Evi'ni gezdi.

Ege Port Limanı Genel Müdürü Aziz Güngör, 2025 yılının Kuşadası kruvaziyer turizmi açısından hareketli ve yoğun geçeceğini söyledi.

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