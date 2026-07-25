Filistinlilerin topraklarını gasbeden İsrailliler, 2. gününde de Nablus'a baskını sürdürdü

İsraillilerin, dün Tel kasabasına düzenlediği baskında 4 Filistinli hayatını kaybetmişti. Bu saldırının akabinde İsrail ordusu Nablus başta olmak üzere Batı Şeria'nın pek çok noktasında barikatlar ve askeri kontrol noktaları kurmuş ve geniş kapsamlı bir gözaltı süreci başlatmıştı.

İsrailliler, bugün de Tel kasabasına yönelik saldırılarını sürdürdü.

Tel Belediye Başkanı Velid Zidan AA'ya yaptığı açıklamada, İsraillilerin, kanlı geçen cuma gününün ardından bugün yine bölgeye baskın düzenlediğini söyledi.

Zidan, İsraillilerin 6 araçla bölgeye gelerek buraya mobil konteynerler yerleştirdiğini ve buldozerlerle kasabanın arazisini sürmeye başladığını dile getirdi.

Sosyal medyada dolaşıma giren bir videoda ise yaklaşık 20 kişiden oluşan İsrailli grubun, dün 4 Filistinlinin öldürüldüğü alana doğru yürüdüğü görüldü.

[1/19] Batı Şeria'da saldırılarını sürdüren İsrail güçleri, Nablus'un Tel beldesine yönelik baskınlarında onlarca Filistinli genci gözaltına aldı. [2/19] Beldenin tüm giriş çıkışlarını kapatan ve evlere baskınlar düzenleyen İsrail güçleri, bölgedeki bir evi de soruşturma merkezine dönüştürdü. [3/19] [4/19] [5/19] [6/19] [7/19] [8/19] [9/19] [10/19] [11/19] [12/19] [13/19] [14/19] [15/19] [16/19] [17/19] [18/19] [19/19] × [1/19] Batı Şeria'da saldırılarını sürdüren İsrail güçleri, Nablus'un Tel beldesine yönelik baskınlarında onlarca Filistinli genci gözaltına aldı. [2/19] Beldenin tüm giriş çıkışlarını kapatan ve evlere baskınlar düzenleyen İsrail güçleri, bölgedeki bir evi de soruşturma merkezine dönüştürdü. [3/19] [4/19] [5/19] [6/19] [7/19] [8/19] [9/19] [10/19] [11/19] [12/19] [13/19] [14/19] [15/19] [16/19] [17/19] [18/19] [19/19]

İsrail ordusunun sokağa çıkma yasağı ilan ettiği ve çok sayıda Filistinliyi gözaltına aldığı Tel beldesine yeniden baskın düzenleyen İsrailli gruba, beyaz bir pikap aracın eşlik ettiği de görüntülere yansıdı.

İsrail ordu radyosu da İsraillilerin kasabaya baskın düzenlediğini doğruladı ancak kolonyal yerleşim faaliyetlerin ön hazırlığı olan "konteyner yerleştirme ya da arazi sürme" gibi faaliyetlerde bulunmadıklarını ileri sürdü.

İsrail ordusundan, Batı Şeria'da 69 dönümlük alanda "bitki örtüsünü yok etme" emri

Filistin Ayrım Duvarı ve Yahudi Yerleşim Birimleriyle Mücadele Heyetinden yapılan yazılı açıklamada, İsrail ordusunun işgal altındaki Batı Şeria'ya ilişkin yayımladığı emir hakkında bilgi verildi.

Açıklamada, "güvenlik önlemleri alma" gerekçesiyle İsrail ordusunun, Nablus'a bağlı Salim, Burin ve Madama köylerinin topraklarındaki bitki örtüsünün kaldırılması ve zeytin ağaçlarının sökülmesi yönünde 3 emir yayımladığı belirtildi.

Bitki örtüsünün yok edilmesi emrinin verildiği bölgelerin yaklaşık 69 dönüm olduğu bilgisine yer verilen açıklamada, "İşgal güçlerinin, zorla dayatılan bir duruma kılıf bulduğu" değerlendirmesi yapıldı.

İsrail ordusunun, Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin saldırısıyla gerilimin tırmandığı Nablus'a bağlı bölgeler için bitki örtüsünü yok etme kararı alması dikkati çekiyor.

Heyetten daha önce yapılan açıklamada, İsrail ordusu ve Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin saldırıları sebebiyle, Gazze'ye yönelik soykırımın başından bu yana geçen 1000 günde, Batı Şeria'da yaklaşık 45 bin ağacın kesildiği veya zarar gördüğü bilgisi verilmişti.

Nablus dün İsrail güçleri ile Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin saldırılarına uğramıştı. Nablus'a bağlı Tel beldesi yakınlarındaki saldırıda 4 Filistinli hayatını kaybetmiş, 3'ü ağır 4 Filistinli yaralanmıştı.