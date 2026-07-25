Milli Savunma Bakanlığı (MSB), NATO hava sahasında icra edilen "Dinamik Hedefleme" görevi kapsamında Türk Hava Kuvvetlerine ait KC-135R tanker uçağı ile Danimarka Hava Kuvvetlerine ait F-35 uçağına havada yakıt ikmali yapıldığını bildirdi.

Türk Hava Kuvvetlerince Danimarka'ya ait F-35 uçağına havada yakıt ikmali yapıldı Milli Savunma Bakanlığı (MSB), NATO hava sahasında icra edilen "Dinamik Hedefleme" görevi kapsamında Türk Hava Kuvvetlerine ait KC-135R tanker uçağı ile Danimarka Hava Kuvvetlerine ait F-35 uçağına havada yakıt ikmali yapıldığını bildirdi.

Bakanlığın NSosyal hesabından yapılan paylaşımda, "Göklerdeki gücümüz NATO semalarında. NATO (Polonya) hava sahasında icra edilen 'Dinamik Hedefleme' görevine katılan Hava Kuvvetleri Komutanlığımıza bağlı 10'uncu Ana Jet Üs Komutanlığına ait KC-135R tanker uçağı, Danimarka Hava Kuvvetlerine ait F-35 uçağına havada yakıt ikmalini başarıyla gerçekleştirdi. Birlikte daha güçlü, her zaman hazır." ifadeleri kullanıldı.

Paylaşımda, göreve ilişkin görüntüler de yer aldı.