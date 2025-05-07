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Ekonomi

Borsa günü düşüşle tamamladı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,66 değer kaybederek 9.074,62 puandan tamamladı.

Burhan Sansarlıoğlu  | 07.05.2025 - Güncelleme : 07.05.2025
Borsa günü düşüşle tamamladı

İstanbul

BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 60,07 puan azalırken, toplam işlem hacmi 89,9 milyar lira oldu.

Bankacılık endeksi yüzde 0,01, holding endeksi yüzde 1,14 değer kaybetti.

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Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran yüzde 2,20 ile ticaret, en çok kaybettiren yüzde 3,17 ile ulaştırma oldu.

Küresel piyasalar, ABD ile Çin'in ticaret görüşmeleri hazırlığının iyimserliğini yaşarken, bu durum yurt içi pay piyasalarına da yansıdı.

Analistler, bu akşam ABD Merkez Bankasının (Fed) faiz kararının öne çıkacağını dile getirerek, Fed'in faiz kararı ve sonrasında Fed Başkanı Powell'ın yapacağı konuşmanın yatırımcıların odağına yerleştiğini aktardı.

Powell'ın sözlü yönlendirmeleri ve kullanacağı söylem tonunun yatırımcılar tarafından dikkatle izleneceğini belirten analistler, para piyasalarındaki fiyatlamalarda, Fed'in politika faiz oranında herhangi bir değişiklik yapmayacağına kesin gözüyle bakıldığını aktardı.

Analistler, yarın yurt içinde hazine nakit dengesi, haftalık para ve banka istatistikleri, yurt dışında ise İngiltere Merkez Bankası (BoE) faiz kararı, Japonya Merkez Bankası (BoJ) toplantı tutanakları, ABD'de haftalık işsizlik maaşı başvuruları ile toptan stokların takip edileceğini söyledi.

BoE'nin politika faizinde indirime gitmesinin beklendiğini ifade eden analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 9.000 ve 8.900 seviyelerinin destek, 9.100 ve 9.200 puanın direnç, konumunda olduğunu kaydetti.

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