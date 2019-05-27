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Ekonomi

Yabancı para zorunlu karşılık oranları 200 baz puan artırıldı

Merkez Bankası, yabancı para mevduata/katılım fonlarına uygulanan zorunlu karşılık oranlarının tüm vade dilimlerinde 200 baz puan artırılmasına karar verildiğini bildirdi.

Murat Birinci   | 27.05.2019
Yabancı para zorunlu karşılık oranları 200 baz puan artırıldı

İstanbul

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasından (TCMB) zorunlu karşılıklara ilişkin yazılı açıklama yapıldı. 

Açıklamada, finansal istikrarın desteklenmesi amacıyla yabancı para mevduata/katılım fonlarına uygulanan zorunlu karşılık oranlarının tüm vade dilimlerinde 200 baz puan artırılmasına karar verildiği belirtilerek, söz konusu değişiklik ile piyasadan yaklaşık 4,2 milyar dolar tutarında likidite çekilmesinin beklendiği kaydedildi. 

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