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Ekonomi

TCMB, 2. Enflasyon Raporu'nu 9 Mayıs'ta Ankara'da açıklayacak

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), yılın 2. Enflasyon Raporu'nu 9 Mayıs'ta Ankara'da açıklayacak.

Burhan Sansarlıoğlu  | 03.05.2024 - Güncelleme : 03.05.2024
TCMB, 2. Enflasyon Raporu'nu 9 Mayıs'ta Ankara'da açıklayacak

İstanbul

TCMB'den yapılan duyuruya göre, Başkan Fatih Karahan, Enflasyon Raporu 2024-II'nin tanıtımı amacıyla 9 Mayıs'ta saat 10.30’da TCMB İdare Merkezi'nde bilgilendirme toplantısı düzenleyecek.

Fiziksel ortamda gerçekleştirilecek toplantı, TCMB'nin internet sitesindeki "https://www.tcmb.gov.tr/wps/wcm/connect/tr/tcmb+tr/main+menu/duyurular/canli+yayin" adresi üzerinden ve bankanın X sosyal medya platformu ile YouTube hesaplarından canlı yayımlanacak.

TCMB, yılın 1. Enflasyon Raporu toplantısında 2024 yıl sonu enflasyon tahminini yüzde 36, 2025 yıl sonu tahminini yüzde 14 ve 2026 yıl sonu tahminini de yüzde 9 olarak bir önceki rapordaki haliyle korumuştu.

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