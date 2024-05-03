Dolar
32.34
Euro
34.83
Altın
2,286.46
ETH/USDT
3,050.50
BTC/USDT
61,778.00
BIST 100
10,266.18
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin konuşuyor Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki konuşuyor
logo
Ekonomi

İstanbul Havalimanı 22-28 Nisan'da Avrupa'nın en yoğun havalimanı oldu

İstanbul Havalimanı, 22-28 Nisan arasında günlük ortalama 1421 uçuşla Avrupa'nın en yoğun havalimanı olarak kayıtlara geçti.

Gökhan Yılmaz  | 03.05.2024 - Güncelleme : 03.05.2024
İstanbul Havalimanı 22-28 Nisan'da Avrupa'nın en yoğun havalimanı oldu

Istanbul

Avrupa Hava Seyrüsefer Güvenliği Teşkilatının (Eurocontrol) 22-28 Nisan dönemine ilişkin Avrupa Havacılık Raporu yayımlandı.

Rapora göre, İstanbul Havalimanı, bu dönemde günlük ortalama 1421 uçuşla Avrupa'nın en yoğun havalimanları arasında ilk sırada yer aldı.

İstanbul Havalimanı'nı günlük 1379 uçuşla Amsterdam Schiphol, 1318 uçuşla Londra Heathrow, 1258 uçuşla Frankfurt ve 1216 uçuşla Paris Charles de Gaulle havalimanları izledi.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Meteorolojiden zirai don uyarısı
Bakan Fidan, Gambiya'da "İslam İşbirliği Teşkilatı 15. İslam Zirvesi"ne katılacak
Prof. Dr. Hasan Sözbilir: İzmir'de depreme hazırlık konularına öncelik verilmeli
EFES-2024 Tatbikatı'nın "Bilgisayar Destekli Komuta Yeri Safhası" İstanbul'da gerçekleştirildi
RTÜK'ten NOW TV ve Tele 1'e ceza

Benzer haberler

İstanbul Havalimanı 22-28 Nisan'da Avrupa'nın en yoğun havalimanı oldu

İstanbul Havalimanı 22-28 Nisan'da Avrupa'nın en yoğun havalimanı oldu

İstanbul Havalimanı 15-21 Nisan'da Avrupa'nın en yoğun havalimanı oldu

Ulaştırmanın bütün modlarında yapay zeka kullanımı artıyor

İstanbul Havalimanı'nda toplanan alüminyum atıklar sanata dönüştü

İstanbul Havalimanı'nda toplanan alüminyum atıklar sanata dönüştü
İstanbul Havalimanı 8-14 Nisan'da Avrupa'nın en yoğun havalimanı oldu

İstanbul Havalimanı 8-14 Nisan'da Avrupa'nın en yoğun havalimanı oldu
Almanya Cumhurbaşkanı Steinmeier, İstanbul Havalimanı'nda Alman lojistik firmasını ziyaret etti

Almanya Cumhurbaşkanı Steinmeier, İstanbul Havalimanı'nda Alman lojistik firmasını ziyaret etti
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet