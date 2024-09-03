Volvo Trucks tek şarjla 600 kilometre yol gidecek elektrikli kamyonu 2025’te piyasaya sürecek
İsveçli Volvo, FH elektrikli kamyonunun tek şarjla 600 kilometre yol gidecek uzun menzilli versiyonunu 2025'te piyasaya süreceğini bildirdi.
Berlin
Volvo Trucks tarafından yapılan açıklamada, ağır yükleri uzun mesafelerde taşımak için tasarlanan ağır kamyonların elektrifikasyonun dünya çapında devam ettiği ve daha uzun mesafelerin artık bir olasılık haline geldiği belirtildi.
Şirketin, FH elektrikli kamyonunun tek şarjla 600 kilometreye kadar yol gidebilecek yeni bir uzun menzilli versiyonunun 2025’in ikinci yarısında piyasaya süreceği bildirilen açıklamada, "Bu, nakliye şirketlerinin elektrikli kamyonları bölgeler arası ve uzun mesafeli rotalarda çalıştırmasına ve şarj etmek zorunda kalmadan tam bir iş günü sürmesine olanak tanıyacak." ifadeleri yer aldı.
Bu arada elektrikli kamyonlar, dizel muadillerine göre halen önemli ölçüde daha pahalı olmasıyla da dikkati çekiyor. Elektrikli kamyonların fiyatı 250 bin avro ile 500 bin avro arasında değişiyor.
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