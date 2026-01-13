Dolar
Ekonomi

Volkswagen'in araç teslimatı, tarifeler ve Çin pazarındaki zorlukların etkisiyle 2025'te düştü

Alman otomotiv üreticisi Volkswagen Grubunun Volkswagen markalı araç teslimatları, Çin'deki pazar ortamının zorluğunu koruması ve ABD gümrük tarifelerinin Kuzey Amerika'daki talebi etkilemesiyle geçen yıl yüzde 1,4 azalarak 4,73 milyona geriledi.

Bahattin Gönültaş  | 13.01.2026 - Güncelleme : 13.01.2026
Berlin

Audi, Bugatti, Seat, Skoda ve Porsche markalarını bünyesinde bulunduran Volkswagen Grubu, Volkswagen markasına ilişkin 2025 otomobil araç teslimat rakamlarını duyurdu.

Buna göre, Volkswagen markasının araç teslimatları, 2025'te önceki yıla göre yüzde 1,4 azalarak 4,73 milyona düştü.

Alman üreticinin elektrikli araç satışları ise geçen yıl yüzde 0,2 azalarak 382 bine geriledi.

Wolfsburg merkezli şirketin en büyük satış pazarı Çin'deki araç teslimatlarının geçen yıl yüzde 8,4 düşerek 2 milyon 15 bin 200’e gerilemesi dikkati çekti, bunda Çin'deki pazar ortamının zorluğunu koruması etkili oldu.

Alman üreticinin Kuzey Amerika teslimatları, önceki yıla göre yüzde 8,2 düşerek 544 bine indi.

ABD Başkanı Donald Trump'ın uyguladığı ve otomobil ithalatının maliyetini artıran gümrük vergileri de Kuzey Amerika’daki düşüşte rol oynadı.

Bu arada, Volkswagen'in ABD'de bir fabrikası bulunuyor ve çok satan Tiguan ve Golf gibi modellerini Meksika ve Avrupa'dan ithal ediyor.

Ayrıca, Trump'ın Eylül 2025 sonunda elektrikli araçlara verilen sübvansiyonları sonlandırma kararı, ABD'de üretilen ID.4 modeline olan talebin düşmesine neden oldu.

Avrupa'daki satışlarda artış

Volkswagen’in Avrupa'daki satışları ise yüzde 5,1 artarak 1 milyon 318 bin 100’e çıktı. Volkswagen böylece kıtada pazar lideri konumunu korurken şirket ana pazarı olan Almanya'daki konumunu daha da güçlendirdi.

Elektrikli otomobiller, özellikle Emden'de üretilen ID.7 sedan, bu başarıda önemli bir rol oynadı. Volkswagen, bu yılın sonunda Almanya’da piyasaya süreceği yaklaşık 25 bin avro fiyat aralığındaki ID. Polo modelinin, ana pazarındaki satışlara daha da ivme kazandırmasını bekliyor.

Volkswagen Satış, Pazarlama ve Satış Sonrası Hizmetlerden Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Martin Sander, konuya ilişkin değerlendirmesinde, bu yıl için temkinli kalarak "Pazar ortamının 2026 yılında da genel olarak zorlayıcı kalmasını bekliyoruz." ifadelerini kullandı.

Sander, çok sayıda yeni modele de dikkati çekerek, sadece Çin'de bu yıl 10’dan fazla yeni elektrikli araç piyasaya sürülececeğini bildirdi.

