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Ekonomi

Volkswagen, Çin’li startup arasında 'elektrikli araçlar için hızlı şarj istasyonu' ittifakı

Alman otomobil markası Volkswagen ve Çinli enerji startup'ı Shanghai DU-POWER “elektrikli araçlar için esnek hızlı şarj istasyonları" üretmek için güçlerini birleştirdiklerini duyurdu.

Bahattin Gönültaş   | 08.04.2020
Volkswagen, Çin’li startup arasında 'elektrikli araçlar için hızlı şarj istasyonu' ittifakı

Berlin

Alman otomobil markası Volkswagen tarafından yapılan açıklamada, Volkswagen AG ve Shanghai DU-POWER New Energy Technical Co., Ltd’nin Çin'de esnek hızlı şarj istasyonları üretmek için ortak girişim kurdukları belirtildi.

Yüzde 50 eşit ortaklık yapısıyla kurulan ortak girişimin Şanghay merkezli olacağı ve bu yılın ikinci yarısında üretime başlayacağı da bildirildi.

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