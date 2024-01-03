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Ekonomi

Vergi rekortmenleri listesine 2022'de "banka sektörü" damga vurdu

Kurumlar vergisi rekortmenleri listesinde, 2022'de bankacılık sektöründen 24 şirket yer alırken, söz konusu firmalara 135 milyar 596 milyon 882 bin lira vergi tahakkuk ettirildi.

Ayşe Böcüoğlu Bodur, Mert Davut  | 03.01.2024 - Güncelleme : 03.01.2024
Vergi rekortmenleri listesine 2022'de "banka sektörü" damga vurdu

Ankara

AA muhabirinin, Hazine ve Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı verilerinden yaptığı derlemeye göre, 2022 için en fazla kurumlar vergisi tahakkuk ettirilen 100 mükellef içinde 38 kurum, bilgilerinin açıklanmasını istemedi.

Listede kurumsal bilgileri açıklananlar arasında bankacılık sektöründe faaliyet gösteren 24 şirket yer aldı. Rekortmenlere tahakkuk ettirilen vergi tutarı 135 milyar 596 milyon 882 bin lira oldu.

Söz konusu şirketler içinde bankacılık ve yatırım bankacılığı faaliyetlerinde bulunan özel ve kamu firmaları yer aldı.

24 bankacılık kuruluşunun yer aldığı 2022 listesinde, 2021 yılına göre tahakkuk ettirilen vergi tutarını yüzde 351,2 artıran Türkiye Garanti Bankası AŞ ikinci sıradaki yerini korudu.

Vergi rekortmenleri listesinde unvanı açıklananlar arasında bankacılık sektöründen 2020'de 24, 2021'de 15, 2022'te de 24 şirketin yer aldığı görüldü.

TCMB'ye 2021'de tahakkuk ettirilen vergi 17 milyara yaklaştı

Rekortmenler listesi 2021 yılı sıralamasında Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tahakkuk ettirilen 16 milyar 718 milyon liralık vergi ile zirvede yer aldı. Bankayı, 4 milyar 747 milyon lira ile Garanti Bankası ve 4 milyar 593 milyon lira ile İskenderun Demir ve Çelik AŞ takip etti.

Garanti Bankası (2) ve Akbank (6), 2022'de bir önceki yıldaki yerlerini korudu.

2021'de 22'nci sırada bulunan HSBC Bank AŞ, 2022'de 37 basamak düşerek 59'uncu sıraya geriledi. 9'uncu sırada yer alan Kuveyt Türk Katılım Bankası AŞ, 2022'de 4 sıra düşerek 13'üncü sırada yer aldı. İller Bankası AŞ de 14 basamak düşerek, 32'nci sıraya indi.

Türkiye Kalkınma ve Yatırım Bankası 42 sıra yükseldi

Türkiye Kalkınma ve Yatırım Bankası AŞ, 42 basamaklık yükselişle listenin 50'nci sırasında yer aldı.

Türkiye Finans Katılım Bankası AŞ, aynı dönemde 36 basamak çıkarak 22'nci, Vakıf Katılım Bankası 23 basamak çıkarak 19'uncu, Türkiye İş Bankası AŞ de 9 basamak yükselerek 7'nci sıraya ulaştı. İstanbul Takas ve Saklama Bankası AŞ de 78'inci sıradan 76'ncı sıraya çıktı. Aynı dönemde Yapı ve Kredi Bankası 1 basamak yükselerek 4'üncü sırada kendine yer buldu.

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