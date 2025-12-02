Dolar
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, “Adli Yargı Hakim ve Cumhuriyet Savcıları ile İdari Yargı Hakimleri Kura Töreni”nde konuşuyor.
logo
Ekonomi

Yerel asgari tamamlayıcı kurumlar vergisi beyanname verme süresi uzatıldı

Gelir İdaresi Başkanlığı (GİB), 2024 hesap dönemine ilişkin Yerel Asgari Tamamlayıcı Kurumlar Vergisi beyannamelerinin verilmesi ile tahakkuk eden vergilerin ödeme süresinin 15 Ocak'a kadar uzatıldığını açıkladı.

Hülya Ömür Uylaş  | 02.12.2025 - Güncelleme : 02.12.2025
Yerel asgari tamamlayıcı kurumlar vergisi beyanname verme süresi uzatıldı

Ankara

GİB'den yapılan duyuruya göre, 31 Aralık günü sonuna kadar verilmesi gereken 2024 hesap dönemine ilişkin yerel asgari tamamlayıcı kurumlar vergisi beyannamelerinin verilme süreleri ile bu beyannameler üzerine tahakkuk eden vergilerin ödeme süreleri 15 Ocak 2026 Perşembe günü sonuna kadar uzatıldı.

