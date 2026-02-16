Dolar
logo
Ekonomi

Deprem bölgesinde 2025 yılı 4. dönem geçici vergi beyannamelerinin verilme süresi 9 Mart'a uzatıldı

Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen mükelleflerce 17 Şubat'a kadar verilmesi gereken 2025 yılı 4. geçici vergi dönemine ilişkin beyannamelerin verilme ve ödeme süresinin 9 Mart'a uzatılması kararlaştırıldı.

Hülya Ömür Uylaş  | 16.02.2026 - Güncelleme : 16.02.2026
Deprem bölgesinde 2025 yılı 4. dönem geçici vergi beyannamelerinin verilme süresi 9 Mart'a uzatıldı

Ankara

Gelir İdaresi Başkanlığının (GİB) konuya ilişkin duyurusu, Başkanlığın internet sitesinde yayımlandı.

Buna göre, Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Adıyaman, Hatay, Kahramanmaraş, Malatya ile Gaziantep'in İslahiye ve Nurdağı ilçelerindeki mücbir sebep hali sona eren (cirosu 2,5 milyon liranın altında olan) mükelleflerce 17 Şubat gün sonuna kadar verilmesi gereken 2025 yılı 4. geçici vergi dönemine (ekim-kasım-aralık ) ait gelir ve kurum geçici vergi beyannamelerinin verilme ve ödeme süresi 9 Mart Pazartesi günü sonuna kadar uzatıldı.

Söz konusu uzatma, ilgili geçici vergi dönemi itibarıyla beyanname verme tarihi 17 Şubat günü sonu olan özel hesap dönemine tabi mükellefleri de kapsayacak.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
