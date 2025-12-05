Dolar
42.53
Euro
49.65
Altın
4,225.38
ETH/USDT
3,169.60
BTC/USDT
92,313.00
BIST 100
10,932.68
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Turquality Vizyon Buluşması ve Markalaşma Konferansı'nda konuşuyor Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Rami Kütüphanesi'nde düzenlenen "Mana ve Nakış: Müzehhep Mesneviler Yazma Eser Sergisi"nin açılışında konuşuyor Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, Samsun’da “Ambulans Dağıtım Töreni”nde konuşuyor
logo
Ekonomi

TCMB'nin "Ödemelerin Merkezi" isimli internet sitesi yayında

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının (TCMB), "Ödemelerin Merkezi" isimli internet sitesi kamuoyunun hizmetine açıldı.

Mahmut Çil  | 05.12.2025 - Güncelleme : 05.12.2025
TCMB'nin "Ödemelerin Merkezi" isimli internet sitesi yayında

İstanbul

TCMB, resmi sitesinde "Ödemelerin Merkezi" internet sitesine ilişkin duyuru yayımladı.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

Duyuruda, "FAST Sistemi, TCMB Ödeme Sistemleri, Dijital Türk Lirası, TR Karekod, Açık Bankacılık ve Siper Güvenlik Katman Servisi başta olmak üzere TCMB'nin ödemeler alanına dair yaptığı çalışmalara ilişkin güncel bilgilerin yer aldığı Ödemelerin Merkezi isimli internet sitesi TCMB tarafından 5 Aralık 2025 tarihinde devreye alınmıştır." ifadesi kullanıldı.

Ayrıca, "Ödemelerin Merkezi" internet sitesine erişim için internet adresi de duyuruda paylaşıldı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Sosyal medyada sahte banka reklamı verenlere yönelik soruşturmada 20 gözaltı
6. sondaj gemisi Karadeniz'de görev yapacak
İstanbul ve Sakarya'da suç örgütüne yönelik operasyonda 11 şüpheli yakalandı
PAYCO Elektronik Para ve Ödeme Hizmetleri AŞ'ye yönelik soruşturmada 11 zanlı yakalandı
Eskişehir'de boş arazide şiddete uğradıkları değerlendirilen 8 kedi ölüsü bulundu

Benzer haberler

TCMB'nin "Ödemelerin Merkezi" isimli internet sitesi yayında

TCMB'nin "Ödemelerin Merkezi" isimli internet sitesi yayında

TCMB, Kasım Ayı Fiyat Gelişmeleri Raporu'nu yayımladı

Bankacılık sektörünün mevduatı geçen hafta arttı

TCMB Başkanı Karahan'dan sıkı para politikası duruşu ve dezenflasyon vurgusu

TCMB Başkanı Karahan'dan sıkı para politikası duruşu ve dezenflasyon vurgusu
TCMB’den zorunlu karşılıklarda sadeleşme adımı

TCMB’den zorunlu karşılıklarda sadeleşme adımı
Küresel piyasalar Fed Başkanı Powell'ın açıklamalarına odaklandı

Küresel piyasalar Fed Başkanı Powell'ın açıklamalarına odaklandı
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet