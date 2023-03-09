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Ekonomi

Uludağ Otomotiv İhracatçıları Birliği, Güney Kore heyetini ağırladı

Uludağ Otomotiv İhracatçıları Birliği (OİB), Türkiye'nin otomotiv sektöründeki büyümesini güçlendirmeye yönelik çalışmaları kapsamında Kore İhracatçılar Birliği (KOIMA) başkanlığındaki Güney Kore heyetini konuk etti.

Sedat Gök  | 09.03.2023 - Güncelleme : 09.03.2023
Uludağ Otomotiv İhracatçıları Birliği, Güney Kore heyetini ağırladı

Bursa

OİB açıklamasında ifadelerine yer verilen OİB Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Orhan Sabuncu, Türkiye'nin dünya otomotiv sektöründe önemli bir noktada olduğunu vurguladı.

Türkiye'nin otomotiv sektöründe Güney Kore'ye yıllık 75 milyon dolar ihracatının olduğunu belirten Sabuncu, "Türkiye'de, otomotiv sektöründe dünya çapında üretim yapan daha birçok ülke için olduğu gibi Güney Kore'nin dünyaca ünlü markaları için de hizmet veriliyor, işbirlikleri yapılıyor." değerlendirmesini yaptı.​​​​​​​

Güney Kore ile geçmişten gelen dostluğun iki ülke arasındaki ticari anlaşmalarla da ortaya konulduğuna değinen Sabuncu, şunları kaydetti:

"Birçok sektörde olduğu gibi otomotiv alanında da önemli işbirliklerimiz mevcut. İki dost ülke arasında serbest ticaret anlaşması bulunuyor. İki ülke firmaları gümrük vergisi ödemeden ticaret yapabiliyor. Bu durum da iki ülke firmalarını birbiri için önemli bir pazar haline getiriyor. Ebedi dostluğumuzun yanı sıra ticari ilişkilerimizin de artarak süreceğine inanıyoruz."

Sabuncu tarafından KOIMA Üst Yöneticisi Kim Byung-Kwan'a plaket takdim edilmesinin ardından Güney Koreli heyet ve OİB üyesi firma temsilcileri arasında ikili görüşmeler gerçekleştirildi.

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