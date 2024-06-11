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Ekonomi, Savunma sanayisi

ULAK Haberleşme, Suudi Arabistan'dan üst düzey heyeti ağırladı

ULAK Haberleşme AŞ, Suudi Arabistan İçişlerinden Sorumlu Savunma Bakan Yardımcısı Halid bin Hüseyin el-Bayari, Suudi Arabistan'ın Ankara Büyükelçisi Fahad bin Assaad Abu Al Nasr ve beraberindeki heyeti ağırladı.

Göksel Yıldırım  | 11.06.2024 - Güncelleme : 11.06.2024
ULAK Haberleşme, Suudi Arabistan'dan üst düzey heyeti ağırladı

Ankara

Milli Savunma Bakan Yardımcısı ve ULAK Haberleşme Yönetim Kurulu Başkanı Celal Sami Tüfekci, ASELSAN Genel Müdürü Ahmet Akyol ve ULAK Haberleşme Genel Müdürü Ruşen Kömürcü'nün de katıldığı görüşmede, olası işbirlikleri masaya yatırıldı.

Görüşmede, ULAK Haberleşme'nin ileri teknolojiler ve savunma sanayisi alanındaki kapasitesi sergilendi ve iki ülke arasındaki işbirliği fırsatları değerlendirildi.

Heyet, ULAK'ın ürünlerine büyük ilgi gösterirken, gelecekteki potansiyel projeler ve ortak çalışmalar için görüş alışverişinde bulundu.

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