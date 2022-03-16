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Ekonomi

Ukrayna-Rusya savaşı, Rum kesiminin turizm gelirinde 500 milyon avroluk kayba yol açabilir

Rusya ile Ukrayna arasındaki savaş nedeniyle Kıbrıs Rum kesiminin turizm gelirleri kaybının 500 milyon avroya ulaşabileceği belirtildi.

Ekip   | 16.03.2022
Ukrayna-Rusya savaşı, Rum kesiminin turizm gelirinde 500 milyon avroluk kayba yol açabilir

Ankara

Rum basınında yer alan habere göre, Kanada merkezli uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Dominion Bond Rating Services (DBRS), Kıbrıs Rum kesimi turizminin, Rusya ile Ukrayna arasındaki savaş ve özellikle Rusya'ya uygulanan yaptırım dolayısıyla 500 milyon avroya yakın kayıp yaşayabileceği öngörüsünde bulunduklarını açıkladı.

Rusya'nın, Rum kesimi turizminde ikinci büyük pazar olduğu ve bu ülkeden gelecek turist sayısında yaşanabilecek olası kayıpların yüzde 20 ila 25 olabileceği de kaydedildi.

Savaşın, Rum kesiminde ekonominin çeşitli alanlarını olumsuz etkileyeceği belirtiliyor.

Kıbrıs Rum kesimi, Avrupa Birliği (AB) düzeyinde alınan yaptırım kararlarının ardından hava sahasını Rus uçaklarına kapatmıştı.

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