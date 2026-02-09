Dolar
Ekonomi

Uber, Getir'i satın alıyor

Uber, Getir'in Türkiye'deki yemek, market, çarşı ve su portföyünün satın alınması konusunda anlaşmaya varıldığını duyurdu.

Aylin Rana Aydin Kuş  | 09.02.2026 - Güncelleme : 09.02.2026
Uber, Getir'i satın alıyor

İstanbul

Uber ve Getir'den yapılan açıklamaya göre, satın alma süreci, ilgili resmi kurumların onayları ve işlem koşullarının yerine getirilmesinin ardından sonuçlanacak. Bu anlaşma Getir'i ve Trendyol Go'yu Uber çatısı altında buluşturacak.

İşlemin onaylanmasının ardından Uber, Getir ve Trendyol Go'nun farklı yetkinliklerini bir araya getirerek ekosistemin büyümesine katkı sağlamayı hedefliyor. Bu sinerji sayesinde tüketicilere sunulan seçeneklerin artırılması, kuryeler için yeni kazanç fırsatlarının yaratılması ve Türkiye genelindeki işletmeler için talebin canlandırılması amaçlanıyor.

Süreç tamamlandığında Getir kullanıcıları, hizmetlere Getir uygulaması üzerinden erişmeye devam ederken Trendyol Go’nun geniş restoran ağından da yararlanabilecekler.

"Türkiye'de, uzun vadeli yatırım fırsatlarını değerlendirmeyi sürdüreceğiz"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Uber Üst Yöneticisi (CEO) Dara Khosrowshahi, "Büyüyen dijital ekonomisi ve dinamik tüketici kitlesiyle Türkiye, Uber'in uzun vadeli yatırım yapma kararlılığını sürdürdüğü bir pazardır. Bu iki güçlü platformu bir araya getirerek; tüketiciler, kuryeler ve işletmeler için daha fazla değer yaratan, canlı ve rekabetçi bir ekosistemin büyümesini desteklemeyi amaçlıyoruz." ifadelerini kullandı.

Mubadala Investment Company Grup CEO Vekili Waleed Al Mokarrab Al Muhairi de "Mubadala, Getir'in Türkiye'de öncü ve lider bir yemek ve ultra hızlı market teslimatı platformu olma yolculuğunda, şirketin destekçisi oldu. Bu işlem, Getir'deki iş modelinin gücünün ve özellikle geçtiğimiz yıl kaydedilen büyük ilerlemenin bir yansımasıdır. Mubadala için son derece cazip bir pazar olan Türkiye'de, uzun vadeli yatırım fırsatlarını değerlendirmeyi sürdüreceğiz." değerlendirmesinde bulundu.

Getir Üst Yöneticisi (CEO) Batuhan Gültakan ise şunları kaydetti:

"Bu anlaşma, Getir için önemli bir dönüm noktası ve ekibimizin ülkemizde inşa ettiği güçlü operasyonel modelin ve yarattığı lider markanın bir kanıtıdır. Getir'in öncü ultra hızlı teslimat uzmanlığını Uber'in küresel ekosistemine taşıyacak olmaktan ve tüketiciler, kuryeler, restoranlar ve tedarikçiler için deneyimi geliştirmeye devam etmekten büyük heyecan duyuyoruz. Mubadala'nın desteğiyle başardıklarımızdan gururluyuz, Uber ailesinin bir parçası olarak büyüme yolculuğumuzun bir sonraki aşamasını sabırsızlıkla bekliyoruz."

