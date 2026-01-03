Dolar
Ekonomi

Tuzluca Barajı'nda ilk kazma vuruldu

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Iğdır'a bereket getirecek büyük bir adım attıklarını belirterek, "6,3 milyar lira yatırım bedeline sahip Tuzluca Barajı'nda ilk kazmayı vurduk." ifadesini kullandı.

Ayşe Böcüoğlu Bodur  | 03.01.2026 - Güncelleme : 03.01.2026
Tuzluca Barajı'nda ilk kazma vuruldu

Ankara

Yumaklı, NSosyal hesabından söz konusu projeye ilişkin paylaşımda bulundu.

Iğdır'a bereket getirecek büyük bir adım attıklarını belirten Yumaklı, şunları kaydetti:

"6,3 milyar lira yatırım bedeline sahip Tuzluca Barajı'nda ilk kazmayı vurduk. 676 bin 420 dekar araziyi sulayacak proje, ekonomimize yıllık 405 milyon lira katkı sağlayacak. Tuzluca Barajı, Iğdır'ımıza, üreticilerimize ve bölgemize hayırlı olsun."

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
