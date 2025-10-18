Dolar
logo
Ekonomi

Türkiye'nin üçüncü "melodili yol uygulaması" Trabzon'da hayata geçirildi

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Trabzon-Maçka Devlet Yolu'nun 29-31 kilometreleri arasındaki Su Kenarı mevkisinde sürücülerin, sabit hızla gittiklerinde "Ceddin Deden" melodisini duyacaklarını söyledi.

Meltem Yılmaz Karakurum  | 18.10.2025 - Güncelleme : 18.10.2025
Türkiye'nin üçüncü "melodili yol uygulaması" Trabzon'da hayata geçirildi Fotoğraf: Enes Sansar/AA

Trabzon

Bakan Uraloğlu, AA muhabirine, Karayolları Genel Müdürlüğünce uygulanan melodili yol projesine ilişkin değerlendirmede bulundu.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

Melodili yol projesiyle keyifli bir sürüş deneyimi sunduklarını belirten Uraloğlu, "Türkiye'nin üçüncü melodili yol uygulamasını Trabzon'da hayata geçirdik. Trabzon-Maçka Devlet Yolu'nun 29-31 kilometreleri arasındaki Su Kenarı mevkisinde sürücüler sabit hızla gittiğinde 'Ceddin Deden' melodisini duyacak." dedi.

Uraloğlu, müzikli yolu ilk Nallıhan-Beypazarı Devlet Yolu'nun 21. kilometresinde, ardından Ankara Eskişehir Devlet Yolu'nun Sivrihisar Çıkışı 37. kilometresinde uygulamaya başladıklarını ifade ederek "Hayata geçirdiğimiz ilk iki uygulamada da Mozart'ın 'Türk Marşı' çalıyor." diye konuştu.


Fotoğraf: Hamza Önder Kuloğlu/AA

"Sürücü saatte 100 kilometre sabit hızla seyrettiğinde çıkan titreşim ve sesler melodiye dönüşüyor"

Melodili yol sisteminin en iyi sonucu verebilmesi için belirli teknik kriterlerin karşılanması gerektiğine işaret eden Uraloğlu, şu değerlendirmede bulundu:

"Sürücü saatte 100 kilometre sabit hızla seyrettiğinde çıkan titreşim ve sesler bir melodiye dönüşüyor. Melodili yol uygulamasının en iyi sonuca ulaşması için yolun düz olduğu, üstyapı bozuklukların olmadığı, pürüzsüz bir kaplamaya sahip yollarda yapılması gerekiyor."

Bakan Uraloğlu, melodili yol uygulamasının kısa sürede aşınarak özelliğini kaybetmemesi ve melodinin en net şekilde duyulabilmesi için mümkün olduğunca düşük trafik hacmi olan, özellikle ağır taşıt trafiğinin az olduğu yollara yapılmasının önem arz ettiğini de sözlerine ekledi.

