Dolar
42.12
Euro
48.61
Altın
4,006.50
ETH/USDT
3,394.00
BTC/USDT
103,084.00
BIST 100
11,035.17
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Gündem

Kara yollarındaki sadeleştirme kapsamında yaklaşık 33 bin hız levhası kaldırıldı

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, ülke genelinde kara yollarında hız sınırını belirleyen işaretlemelerde sadeleştirmeye gidilmesi kapsamında bugüne kadar 32 bin 845 levhayı kaldırdıklarını bildirdi.

Ayşe Böcüoğlu Bodur  | 06.11.2025 - Güncelleme : 06.11.2025
Kara yollarındaki sadeleştirme kapsamında yaklaşık 33 bin hız levhası kaldırıldı

Ankara

Uraloğlu, yazılı açıklamasında, kara yollarında hız sınırını belirleyen işaretlemelere ve yeknesaklığı sağlamaya yönelik çalışmalara ilişkin bilgi verdi.

"Karayollarındaki Hız Sınırlama Uygulamalarında Yeknesaklık" konulu Cumhurbaşkanlığı Genelgesi'nin, Resmi Gazete'nin 16 Ağustos 2025 tarihli sayısında yayımlandığını hatırlatan Uraloğlu, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı ile İçişleri Bakanlığı arasında imzalanan protokolle de "Trafik işaret levhaları mümkün olduğu kadar az fakat gerektiği kadar çok olmalıdır" ilkesi doğrultusunda standardize edildiğini vurguladı.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

14 bin 590 kilometrelik devlet ve il yolunda çalışmalar tamam

Uraloğlu, birinci öncelik olarak yıllık ortalama günlük trafiği 10 bin ve üzerinde olan toplam 14 bin 590 kilometrelik devlet ve il yolunda çalışmaları 31 Ağustos'ta tamamladıklarını ve 992 yaya geçidini tamamen kaldırdıklarını ifade etti.

Ayrıca 392 meskun mahali daraltırken 842'sini kaldırdıklarını aktaran Uraloğlu, "Hız levhalarını 348 kurpta ve 928 kavşakta kaldırdık. 427 kurp ve 108 kavşakta ise hız sınırını değiştirdik. 553 bozuk satıhlı kesimde hız levhalarını kaldırdık. 1058 adet diğer kesimde hız levhaları kaldırdık, 875 adet hız sınırlaması sonu levhası ekledik. 138 adet refüj aralığını kapattık. Bu çalışmalarda 11 bin 258 hız levhası olmak üzere toplam 19 bin 61 adet levhayı kaldırdık." bilgisini verdi.

Uraloğlu, 1 Eylül itibarıyla kalan 53 bin 989 kilometrelik yol ağında Karayolları Genel Müdürlüğü bölge müdürlükleri tarafından gerekli çalışmaların başlatıldığını belirtti.

Halihazırda devam eden çalışmaları 31 Aralık'a kadar tamamlayacaklarının altını çizen Uraloğlu, şunları kaydetti:

"Ülke genelinde kara yollarında hız sınırını belirleyen işaretlemelerde sadeleştirmeye gidilmesi kapsamında birinci öncelikli yollarla birlikte bugüne kadar yaptığımız çalışmalar kapsamında 20 bin 55'i hız levhası olmak üzere toplam 32 bin 845 adet levhayı kaldırdık."

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Dışişleri Bakanı Fidan, Başkonsoloslar Konferansı'nın başladığını duyurdu
Malatya'da depremde 16 kişinin öldüğü otelin yıkılmasına ilişkin sanıkların yargılanmasına devam edildi
Motosikletli gencin öldüğü kazanın görüntüsü ortaya çıktı, kamyonet sürücüsüne dava açıldı
Kandilli'nin erken uyarı sistemi, Sındırgı depremini İstanbul'da hissedilmeden 37 saniye önce bildirdi
Kara yollarındaki sadeleştirme kapsamında yaklaşık 33 bin hız levhası kaldırıldı

Benzer haberler

Kara yollarındaki sadeleştirme kapsamında yaklaşık 33 bin hız levhası kaldırıldı

Kara yollarındaki sadeleştirme kapsamında yaklaşık 33 bin hız levhası kaldırıldı

Tarım ve Orman ile Ulaştırma ve Altyapı bakanlıklarından "yeşil vatan" işbirliği

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Uraloğlu: Türkiye'yi erişilebilir, entegre ve rekabetçi bir ulaşım ağına kavuşturduk

Türksat 6A üzerinden Sri Lanka'da yayın yapılması için kapasite sözleşmesi imzalandı

Türksat 6A üzerinden Sri Lanka'da yayın yapılması için kapasite sözleşmesi imzalandı
Bakan Uraloğlu: Milletimize hiçbir ayrım gözetmeksizin hizmet etme noktasında gece gündüz gayret edeceğiz

Bakan Uraloğlu: Milletimize hiçbir ayrım gözetmeksizin hizmet etme noktasında gece gündüz gayret edeceğiz
Yolcu Taşıma Platformu ile kesilen yıllık 24 milyon dijital tren biletiyle 3 bin ağaç kurtuldu

Yolcu Taşıma Platformu ile kesilen yıllık 24 milyon dijital tren biletiyle 3 bin ağaç kurtuldu
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet