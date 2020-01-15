Euro
6.55
Dolar
5.88
BIST 100
120,815.30
Altın
1,553.18
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
"Akıllı Şehirler ve Belediyeler Kongre ve Sergisi"
logo
Ekonomi

Türkiye'nin otobüs, minibüs ve midibüs ihracatı 2 milyar doları aştı

Türkiye'nin ihracatında yıl bazında üst üste 14'üncü kez lider olan otomotiv endüstrisinin alt ürün gruplarından "otobüs-minibüs-midibüs" dış satımı, 2019'da 2 milyar doları aştı.

Cem Şan   | 15.01.2020
Türkiye'nin otobüs, minibüs ve midibüs ihracatı 2 milyar doları aştı

Bursa

AA muhabirinin, Uludağ Otomotiv Endüstrisi İhracatçıları Birliğinden (OİB) aldığı bilgiye göre, geçen yıl 110'dan fazla ülkeye otobüs, minibüs ve midibüs satıldı. 

Bu grupta 2019 ihracatı bir önceki seneye göre yüzde 13,27 yükselişle 2 milyar 31 milyon dolar oldu.

En fazla ihracat Fransa'ya yapıldı

Sektörün geçen yıl bu ürün grubunda en fazla ihracat yaptığı ülke Fransa oldu. Fransa'ya "otobüs-minibüs-midibüs" dış satımı geçen yıl 2018'e kıyasla yüzde 33,36 artarak 332 milyon 15 bin dolar olarak kayıtlara geçti.

İkinci sırada bulunan Almanya'ya dış satım yüzde 4,46 gerileyerek 311 milyon 254 bin dolar olarak gerçekleşti.

İtalya'ya ihracat ise yüzde 18,37 arttı. Bu ülkeye geçen yıl yapılan dış satım 207 milyon 274 bin dolardan 245 milyon 344 bin dolara çıktı.

Romanya'ya ihracat da yüzde 58 artışla 135 milyon 349 bin dolara çıktı. Romanya, bu dış satımla en çok ihracat yapılan dördüncü ülke oldu.

İspanya'ya geçen sene yüzde 27 artışla 87 milyon 110 bin dolarlık otobüs-minibüs-midibüs ihracatı yapıldı.

Azerbaycan'a ihracatta yüzde 263 artış

Geçen yıl bu ürün grubunda en fazla ihracat artışı Azerbaycan-Nahçıvan'a yönelik dış satımda oldu.

Azerbaycan-Nahçıvan'a yapılan otobüs ve minibüs dış satımı yüzde 263 yükselerek 18 milyon 971 bin dolardan 68 milyon 990 bin dolara çıktı.

Fas'a ihracatın ise yüzde 33,83 artışla 33 milyon 882 bin dolardan 45 milyon 344 bin dolara çıktığı görüldü.

En çok otobüs-minibüs-midibüs ihracatı yapılan 10'ncu ülke Avusturya oldu. Bu ülkeye dış satımın yüzde 66,19 artışla 26 milyon 667 bin dolardan 44 milyon 319 bin dolara yükseldiği dikkati çekti. 

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
İrlanda'da seçime ekonominin damga vurması bekleniyor
ABD-İran krizindeki üç kritik soru: Hangi İran? Nasıl bir İran? Kimin İran’ı?
Suudi Arabistan’ın Libya politikası ve Türkiye karşıtlığının arka planı
Türkiye’nin savunmada 2020’lere bakışı umut veriyor
Batı medyasının Türk-Rus gerilimi beklentisi boşa çıktı

Benzer haberler

Türkiye'nin otobüs, minibüs ve midibüs ihracatı 2 milyar doları aştı

Türkiye'nin otobüs, minibüs ve midibüs ihracatı 2 milyar doları aştı

Belediye Başkanı Sayan, Ağrı'da hizmete giren otobüsleri şehir turuyla tanıttı

Öğrencilere ücretsiz servis hizmeti sunan muhtar gönüllerde taht kurdu

İstanbul'da hatlı minibüsler en çok 'kayıtsız şoför' çalıştırmaktan ceza aldı

İstanbul'da hatlı minibüsler en çok 'kayıtsız şoför' çalıştırmaktan ceza aldı
Erzincan'da yolcu otobüsünün iş makinesine çarpması sonucu 17 kişi yaralandı

Erzincan'da yolcu otobüsünün iş makinesine çarpması sonucu 17 kişi yaralandı