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Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, İstanbul’da MESS Türkiye Metal Sanayicileri Sendikası Üye Toplantısı'nda konuşuyor.
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Ekonomi

Türkiye'nin kedi ve köpek maması ihracatında artış sürüyor

Ege Hububat Bakliyat Yağlı Tohumlar ve Mamulleri İhracatçıları Birliği Başkanı Öztürk, kedi ve köpek maması üreticilerinin yılın ilk yarısında 73 milyon dolarlık ihracat yaptığını, yıl sonunda 150 milyon dolara ulaşmayı hedeflediklerini bildirdi.

Seda Nur Yıldırım  | 25.07.2024 - Güncelleme : 25.07.2024
Türkiye'nin kedi ve köpek maması ihracatında artış sürüyor

İzmir

Ege Hububat Bakliyat Yağlı Tohumlar ve Mamulleri İhracatçıları Birliği Başkanı Muhammet Öztürk, yaptığı yazılı açıklamada, özellikle pandemiyle birlikte insanların evcil hayvan sahiplenmesinde artış yaşandığını, bunun, mama sektörünü hem iç piyasa hem ihracatta büyüttüğünü belirtti.

Türk firmalarının da bu konuda iddialı yatırımlar yaptığını dile getiren Öztürk, sektörün son 10 yılda ihracatını 27 kat artırdığına işaret etti.

Bu yılın ilk yarısında kedi ve köpek maması ihracatının 2023'ün aynı dönemine göre 57,7 milyon dolardan yüzde 27 artışla 73 milyon dolara yükseldiğini kaydeden Öztürk, "Sektör, 2024 yılını 150 milyon dolar ihracatla geride bırakacak gibi görünüyor. Önümüzdeki 5 yıllık süreçte sektörün ihracatının 500 milyon dolara ulaşacağını öngörüyoruz." ifadelerini kullandı.

Öztürk, Türkiye’den 91 ülkeye kedi köpek maması ihraç edildiğini, ilk sırada Malezya'nın bulunduğunu bildirdi.

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