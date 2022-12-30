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Sağlık, Ekonomi

Türkiye'nin kamudaki sağlık ordusuna binlerce hekim katıldı

Sağlık Bakanlığınca bu yıl 25 bin 700 uzman hekim ve hekim istihdam edildi.

Burcu Çalık Göçümlü   | 30.12.2022
Türkiye'nin kamudaki sağlık ordusuna binlerce hekim katıldı

Ankara

AA muhabirinin Bakanlık çalışmalarından derlediği bilgilere göre, Kovid-19 salgınının etkilerinin azaldığı 2022'de sağlıkta en önemli gündem maddelerinden birini "Beyaz Reform" çalışmaları oluşturdu.

Bu kapsamda, sağlıkçılara yönelik şiddetin önlenmesi, hatalı tıbbi uygulama (malpraktis) dolayısıyla sağlık çalışanlarına açılan davalarda kasıt olmadıkça tazminatı devletin üstlenmesi, sağlıkçıların mali ve özlük haklarının iyileştirilmesine yönelik yasalar çıkarıldı. 12 Ağustos'ta yayımlanan yeni yönetmelikle ek ödeme sistemi yeniden yapılandırıldı.

Söz konusu adımlarla Türkiye'nin 1 milyon 359 bine ulaşan sağlık ordusunun güçlendirilmesine yönelik çalışmalara da hız verildi.

Bakanlığın Ocak-Aralık 2022 dönemi verilerine göre, kamuda 25 bin 700 uzman hekim ve hekim istihdam edildi.

Ayrıca Beyaz Reform çalışmalarının ardından ekimde ilk etapta 6 bin hekim kamuya dönüş yaptı. Bu yıl kamudan istifa eden toplam uzman hekim ve hekim sayısı ise 4 bin 194 oldu.

85 bin personel alımında ilk süreç tamamlandı

Bakanlık, ayrıca sağlıkta 85 bin personel alımının ilk ayağını da tamamladı. 11 bin 317 sürekli işçi, 30 bin sözleşmeli sağlık personeli ve 1183 sözleşmeli personel olmak üzere, toplam 42 bin 500 personelin ataması yapıldı.

30 bin sözleşmeli sağlık personelinin 15 bin 537'sini tıbbi sekreterler, 5 bin 831'ini ise hemşireler oluşturdu.

Bakanlık, kalan 42 bin 500 personelin atamasını ise yakın zamanda gerçekleştirmeyi planlıyor. Böylelikle "her polikliniğe bir tıbbi sekreter" hedefi doğrultusunda yakın zamanda toplam 32 bin kişi hastanelerde göreve başlayacak.

27 bin sözleşmeli sağlık personeli istihdam edilecek

Öte yandan 6 Aralık'ta yayımlanan Cumhurbaşkanı kararına göre, 2023'te, 23 bin 585'i uzman hekim, 3 bin 224'ü hekim ve 146'sı ebe ve 45'i diğer branşlar olmak üzere toplam 27 bin sözleşmeli sağlık personeli istihdam edilecek.

Sözleşmeli hekimlerin tamamı yataklı tedavi merkezlerinde görev yapacak.

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