Dolar
34.85
Euro
36.74
Altın
2,665.83
ETH/USDT
3,752.20
BTC/USDT
97,476.00
BIST 100
10,223.49
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Ekonomi

Türkiye'nin İsrail ile ticareti durdurması tohum sektörüne olumsuz yansımadı

Türkiye Tohumcular Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Hacı Ömer Güler, Türkiye'nin tohumda hiçbir ülkeye bağımlı olmadığını belirterek, "İsrail ile ticaretimizin durmasının sektörümüze hiçbir olumsuz etkisi olmadı." dedi.

Mustafa Çalkaya  | 10.12.2024 - Güncelleme : 10.12.2024
Türkiye'nin İsrail ile ticareti durdurması tohum sektörüne olumsuz yansımadı

Ankara

Güler, AA muhabirine, tohum sektöründeki gelişmelere ilişkin değerlendirmede bulundu.

Türkiye'nin özellikle son 20 yılda tohumculuk sektöründe ciddi bir ivme yakaladığını vurgulayan Güler, "Türkiye tohumda hiçbir ülkeye bağımlı değildir. Tohumda ne İsrail'e bağımlıyız ne de başka bir ülkeye. Biz zaten kendi tohumlarımızı üretmeye devam ediyoruz. İsrail ile ticaretimizin durmasının sektörümüze hiçbir olumsuz etkisi olmadı." diye konuştu.

İki ülke arasında tohum ticaretinin çok uzun yıllar önce başladığını anımsatan Güler, 1990'lı yıllarda nakliye, raf ömrü uzun bazı domates çeşitlerinin İsrail'den ithal edilmeye başlandığını ve bu tohum çeşidinin 2000'li yıllarda ülkede geliştirilerek ithalata ihtiyaç kalmadığını söyledi.

Tohumculuk sektöründe dünyada ileri gelen ülkelerin bile ithalat yaptıklarına dikkati çeken Güler, şunları kaydetti:

"Bizim de ülkemizde üretemediğimiz ve sektörün ihtiyacı bulunan, ana vatanı olmadığımız bazı tohumlar var. Bunları ithal ediyoruz. Özellikle hububat, bakliyat, yazlık sebzeler ve diğer ürün gruplarında bu anlamda hiçbir sorunumuz yok. Yeterliliğimiz yüzde 100'e çok yakın. Diğer ürünlerde de çalışmalarımız sonuç veriyor. Her gün yeni bir tohumu ülkemizde üretmeye başlıyoruz diyebilirim."

"Net bir şekilde ihracatçıyız"

Güler, Türkiye'nin tohumda ihracatçı ülkeler arasına girdiğine dikkati çekerek, "Dünya Ticaret Örgütü kuralları gereği dünyanın en büyük üretici ve ihracatçılarından biri olan ülkemiz, her yere tohum satabiliyor. Ülkemiz, ihracat yaptığı pazarların talep çeşitliliği ve serbest pazar gerekleri doğrultusunda nihai ihraç ürüne dönüştürmek amacıyla tohumluk ithalatı yapmaktadır. Şu an net bir şekilde ihracatçı ülke konumuna geçmiş bulunmaktayız." ifadelerini kullandı.

Türkiye'nin rakip ülkelere göre genç sayılabilecek bir tohumculuk sektörü olmasına rağmen iyi konumda olduğunu, özellikle yaş meyve-sebze ihracatının sürekli arttığını vurgulayan Güler, bu artışta kaliteli tohumlukların ve çoğaltım materyallerinin kullanılmasının payının çok büyük olduğunu sözlerine ekledi.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Türkiye'deki Suriyelilerin ülkelerine dönüşü sürüyor
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Altun: Bundan sonra da Suriye'nin istikrarı, güvenliği en önemli önceliğimizdir
Erzurum, Kars ile Ardahan'da yoğun sis ve kırağı etkili oldu
Kayak sezonunu 20 yıl sonra kasımda açan Erciyes'te hedef 3 milyon ziyaretçi
Çorum'daki doğal afetlerden etkilenen çiftçilere 20 milyon lira destek

Benzer haberler

Türkiye'nin İsrail ile ticareti durdurması tohum sektörüne olumsuz yansımadı

Türkiye'nin İsrail ile ticareti durdurması tohum sektörüne olumsuz yansımadı

Çin'de ihracattaki artış, Trump'ın gümrük tarifelerini yükselteceği beklentisiyle yavaşladı

Türkiye'nin İHA ihracat başarılarına yeni halka eklendi

İhracat aşamasında geri dönen ürünler imha ediliyor

İhracat aşamasında geri dönen ürünler imha ediliyor
Züccaciye sektörü yılı 6,25 milyar dolarlık ihracatla kapatacak

Züccaciye sektörü yılı 6,25 milyar dolarlık ihracatla kapatacak
Türk hububatçıların gözü ABD pazarında

Türk hububatçıların gözü ABD pazarında

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet