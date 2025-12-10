Dolar
42.59
Euro
49.59
Altın
4,195.44
ETH/USDT
3,150.90
BTC/USDT
92,034.00
BIST 100
11,270.21
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Kırıkkale Organize Sanayi Bölgesi'nde bir fabrikada çıkan yangına ekipler müdahale ediyor. Samsunspor Teknik Direktörü Thomas Reis ve futbolcu Marius Mouandilmadji,, UEFA Konferans Ligi'nde Yunanistan'ın AEK takımı ile yapacakları maça ilişkin Samsun Yeni 19 Mayıs Stadı'nda basın toplantısı düzenliyor. Fenerbahçe Teknik Direktörü Domenico Tedesco ve futbolcu Dorgeles Nene, UEFA Avrupa Ligi'nde Norveç ekibi Brann ile deplasmanda oynayacakları maça ilişkin Can Bartu Tesisleri'nde basın toplantısı düzenliyor.
logo
Ekonomi

Osmanlı dönemi usulüyle yapılan tescilli Malatya tarhanası ihracata hazırlanıyor

Osmanlı döneminde yoğurt, buğday, maya ve tuzdan yapılan "sıkma" tarhananın üretimini 3 kuşaktır sürdüren Celalettin Canpolat, ürünlerini yurt dışına pazarlamayı hedefliyor.

Okan Coşkun  | 10.12.2025 - Güncelleme : 10.12.2025
Osmanlı dönemi usulüyle yapılan tescilli Malatya tarhanası ihracata hazırlanıyor Fotoğraf: Okan Coşkun/AA

Malatya

Osmanlı dönemindeki usulle yapılan ve coğrafi tescil işaretli olan "Malatya tarhanası"nı 81 yıldır yapan Canpolat ailesinde üretimi 3. kuşak olarak 39. yaşındaki Celalettin Canpolat devraldı.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

Malatya 2. Organize Sanayi Bölgesi'nde kurduğu işletmede günde 750 kilogram tarhana üreten Canpolat, ürünlerini Türkiye'nin dört bir yanına gönderiyor.

İşletmesinde 8 kadını istihdam eden Celalettin Canpolat, AA muhabirine, Osmanlı döneminde geliri düşük olan ev halkının yoğurt ve buğdayı kış aylarına saklamak için yaptığı tarhanayı eski tarifiyle ürettiklerini, bu lezzeti insanlara tattırdıklarını söyledi.

Canpolat, Osmanlı döneminde katkısız olarak üretilen "sıkma" tarhanayı yaptıklarını dile getirerek, şöyle konuştu:

"Bir sıkımı bir öğün olarak geçiyor. Yoğurt, buğday, tuz ve maya, bu kadar. Ürün 4-5 kalemden oluşuyor. Fermente edilerek, mayalanarak kurutulması sağlanıyor. Sıkma (topak) olarak serilip bu şekilde kurutumu yapıyoruz. İçerisinde herhangi bir katkı maddesi, koruyucu yok. Yüzde 85 yoğurt oranı var ve kalsiyum kaynağı. Kalsiyum kaynağı olduğu için kemik erimesinin önlenmesine ve kemik gelişimine birebir faydalı bir ürün."

İhracat görüşmeleri yapılıyor

Malatya tarhanasının Avrupa Birliği coğrafi işaret tescili alması için çalışma yapıldığını ifade eden Canpolat, şunları kaydetti:

"Türkiye'nin birçok iline üretim yaptığımız tarhanayı gönderiyoruz. Bayilerimiz var, bireysel satıcılarımız var. Biz şu anda yerel olarak Malatya'da marketlere de veriyoruz. Yurt dışına ihracat yapmak istiyoruz. Şu anda görüşme yaptığımız 3-4 ülke var. Almanya, Lübnan, Yemen, Kazakistan. Orta Doğu bu ürüne biraz daha hakim. Bu bölgedeki ülkelere de ürünü tanıtıp ihraç etmeyi düşünüyoruz. Malatya'nın değeri olan bir ürünü tanıtmaya çalışıyoruz."

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
TBMM Başkanı Kurtulmuş: Yeni bir küresel adalet anlayışının tüm dünyaya yayılması zorunluluktur
Türkiye dünyada ormanlık alanını en fazla artıran ülkeler arasında
TOKİ, 37 ildeki 252 arsayı açık artırmayla satacak
İzmir'de ücretsiz izne çıkarıldıktan sonra işbaşı yaptırılmayan işçiler eylemlerini sürdürdü
Doğal gaz tankeri "Gryphon A" Çanakkale Boğazı'ndan geçti

Benzer haberler

Osmanlı dönemi usulüyle yapılan tescilli Malatya tarhanası ihracata hazırlanıyor

Osmanlı dönemi usulüyle yapılan tescilli Malatya tarhanası ihracata hazırlanıyor

Türkiye komşularına 11 ayda 25,3 milyar dolarlık ihracat yaptı

Doğu Karadeniz'in 11 aylık Türk somonu ihracatı 164 milyon doları aştı

Trabzon'un 11 aylık fındık ihracatı 523 milyon doları aştı

Trabzon'un 11 aylık fındık ihracatı 523 milyon doları aştı
Türkiye'nin ayçiçek yağı ihracatı 1 milyar dolara yaklaştı

Türkiye'nin ayçiçek yağı ihracatı 1 milyar dolara yaklaştı
Serbest bölgelerden kasımda yapılan ihracat 915,7 milyon dolara yükseldi

Serbest bölgelerden kasımda yapılan ihracat 915,7 milyon dolara yükseldi
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet