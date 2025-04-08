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Ekonomi

Türkiye'nin fındık ihracatının yüzde 36'sı Trabzon'dan yapıldı

Türkiye'nin ocak-mart dönemindeki fındık ihracatının değerde yüzde 36'sı Trabzon'daki firmalarca gerçekleştirildi.

Meltem Yılmaz Karakurum  | 08.04.2025 - Güncelleme : 08.04.2025
Türkiye'nin fındık ihracatının yüzde 36'sı Trabzon'dan yapıldı

Trabzon

Doğu Karadeniz İhracatçılar Birliği Fındık ve Fındık Mamulleri Sektör Komitesi Başkan Yardımcısı Sebahattin Arslantürk, yaptığı yazılı açıklamada, ülkeden yılın ilk çeyreğinde 78 bin 755 ton fındık ihracatından 643 milyon 680 bin dolarlık gelir sağlandığını belirtti.

Trabzon'dan da yılın ocak-mart döneminde 25 bin 650 ton fındık ihraç edildiğine işaret eden Arslantürk, söz konusu ihracattan 229 milyon 314 bin dolar kazanç sağlandığını aktardı.

Arslantürk, kentten yapılan fındık ihracatının geçen yılın aynı dönemine göre miktarda yüzde 5, değerde de yüzde 15 arttığına dikkati çekerek, "Fındık ihracatında Trabzon 1. sırada yer aldı. 2025 yılı ilk çeyreğinde ülkemizden gerçekleştirilen fındık ihracatının yüzde 36'lık kısmı tek başına Trabzonlu ihracatçılar tarafından gerçekleştirildi." değerlendirmesinde bulundu.

Trabzon'un sezonluk fındık ihracatı hakkında da bilgilendirmede bulunan Arslantürk, "İhraç sezonunun 7 aylık döneminde Trabzon'dan 62 bin 407 ton karşılığı 557 milyon 940 bin dolarlık ihracat yapıldı. Önceki sezonun aynı dönemine göre miktarda yüzde 29, değerde ise yüzde 53 artış yaşandı." ifadesini kullandı.

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