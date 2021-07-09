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Ekonomi

Türkiye'nin domates ihracatı yılın ilk yarısında yüzde 12 arttı

Ocak-haziran döneminde 216 milyon 461 bin dolarlık domates ihracatı yapıldı.

Eşber Ayaydın   | 09.07.2021
Türkiye'nin domates ihracatı yılın ilk yarısında yüzde 12 arttı

Şanlıurfa

Türkiye'den bu yılın ocak-haziran döneminde yapılan domates ihracatının tutarı, geçen yılın aynı dönemine göre yaklaşık yüzde 12 artarak 216 milyon 461 bin dolara çıktı.

AA muhabirinin, Güneydoğu Anadolu İhracatçı Birlikleri verilerinden derlediği bilgilere göre, Türkiye, geçen yıl 51 ülkeye gerçekleştirdiği domates ihracatından 313 milyon 405 bin dolar gelir elde etti.

Geçen yılın ocak-haziran döneminde 192 milyon 830 bin dolarlık domates ihracatı yapan Türkiye, bu senenin aynı döneminde 53 ülkeye 216 milyon 461 bin dolarlık ürün sattı.

Türkiye'nin en çok domates ihracatı yaptığı ülkelerin başında Rusya bulunuyor. Türkiye, Rusya'ya bu yılın ilk 6 ayında 46 milyon 593 bin dolarlık domates sattı. Rusya'yı 42 milyon 356 bin dolarla Romanya ve 30 milyon 547 bin dolarla Ukrayna izledi.

En çok domates ihracatının yapıldığı şehir ise 86 milyon 776 bin dolarla Antalya oldu. Bu kenti 44 milyon 37 bin dolarla Hatay ve 17 milyon 95 bin dolarla İzmir takip etti.

"İhracat rakamları bizi sevindirdi"

Sera Yatırımcıları ve Üreticileri Birliği Başkanı Müslüm Yanmaz, AA muhabirine, domates ihracatında ocak ayından bu yana devam eden artışın sevindirici olduğunu söyledi.

İhracattaki yüzde 12'lik artışın önemli olduğunu belirten Yanmaz, şöyle konuştu:

"Geçen yıla göre mevsimimiz daha iyi geçti. İklim güzeldi, iklimin ve bizim üreticilerimizin artık daha dikkatli olması sayesinde domates üretiminde güzel bir sezon geçirdik. Yılın ilk 6 ayında ihracat rakamlarında artışın yakalanması bizi sevindirdi, yıl sonu rakamlarının da bir önceki yıla göre artmasını bekliyoruz. Domates ihracatında Rusya'da kotalar kalktı, 50 bin tonlardan 300 bin tonlara geldik, daha üzerini de bekliyoruz. Romanya'da büyük bir artış var, bu rakamlardan Romanya'nın bir üs olarak kullanıldığını anlıyoruz."

Yanmaz, girdi maliyetlerine değinerek, çiftçilere bu noktada gerekli desteğin verilmesinin üretime katkı sağlayacağını ifade etti.

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