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Ekonomi

Türkiye'nin el ve ayak bakım ürünleri, 3 kıtanın kozmetik gözdesi

Türkiye'nin kozmetik alanında ihraç ettiği el ve ayak bakım ürünlerine, 4 ayda en fazla talep ABD, Suudi Arabistan, Irak, Rusya ve Danimarka'dan geldi.

Seda Tolmaç  | 09.06.2025 - Güncelleme : 09.06.2025
Türkiye'nin el ve ayak bakım ürünleri, 3 kıtanın kozmetik gözdesi

Ankara

Kozmetik sektöründe, dünyanın en büyük pazarlarından biri olan Türkiye, hem üretim kapasitesi hem de ihracat potansiyeliyle bu alanda dikkati çekiyor.

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Sektörün ürettiği dudak ve göz makyaj malzemeleri, saç bakım ürünleri, el sabunları, parfüm ve kolonyalar pek çok ülkede tercih edilirken, son zamanlarda el ve ayak bakımında kullanılan ürünler de yoğun ilgi görüyor.

El ve ayak bakımı için özel olarak hazırlanan tırnak yağlarını, tırnak eti yumuşatıcılarını, topuk çatlak kremlerini, el ve ayak maskelerini, oje çıkarıcılarını ifade eden "manikür ve pedikür müstahzarları", ABD'den Rusya'ya, Danimarka'dan Irak'a kadar 3 kıtada müşteri buluyor.

Geçen yıl 18,7 milyon dolarlık dış ticaret fazlası

AA muhabirinin, Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Özel Ticaret Sistemi verilerinden derlediği bilgilere göre, ülkenin "manikür ve pedikür müstahzarları" ihracatı, geçen yıl 24 milyon 190 bin 40 dolar olarak gerçekleşti. Bu dönemde söz konusu alanda yapılan ithalat, 5 milyon 459 bin 295 dolar oldu.

Türkiye böylece el ve ayak bakım ürünlerinden, 2024'te 18,7 milyon dolarlık dış ticaret fazlası elde etti.

Aynı dönemde, bu ürünlerden en fazla ihracat, 4 milyon 821 bin 402 dolarla ABD'ye yapıldı. Bu ülkeyi sırasıyla 1 milyon 179 bin 169 dolarla Hollanda, 1 milyon 699 bin 331 dolarla Rusya, 1 milyon 569 bin 348 dolarla Danimarka ve 1 milyon 467 bin 467 dolarla Suudi Arabistan takip etti.

4 ayda en fazla ihracat 2 milyon dolarla ABD'ye

El ve ayak bakım ürünlerinde, bu yılın ocak-nisan döneminde 7 milyon 594 bin 584 dolarlık dış satım yapılırken, 1 milyon 671 bin 93 dolarlık dış alım gerçekleştirildi.

Türkiye'nin yılın ilk 4 ayında, söz konusu ürünlerde 5,9 milyon dolarlık dış ticaret fazlası oluştu.

Aynı dönemde, bu ürünlerde en çok ihracat, 2 milyon 51 bin 302 dolarla yine ABD'ye yapıldı. Bunu sırasıyla 796 bin 811 dolarla Suudi Arabistan, 465 bin 462 dolarla Irak, 434 bin 916 dolarla Rusya ve 382 bin 608 dolarla Danimarka izledi.

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