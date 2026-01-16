Dolar
43.28
Euro
50.25
Altın
4,601.82
ETH/USDT
3,308.80
BTC/USDT
95,700.00
BIST 100
12,547.75
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün, Lefkoşa'da "Akıllı Ulaşım Sistemi Elektronik Denetleme ve Akıllı Kavşak Projesi Tanıtım Töreni"nde konuşuyor.
logo
Ekonomi

Türkiye'nin 4 yerli karanfil çeşidi 37 ülkeye ihraç ediliyor

Batı Akdeniz Tarımsal Araştırma Enstitüsü Müdürlüğünce (BATEM) geliştirilen 4 yerli karanfil çeşidi, sektör tarafından üretilerek 37 ülkeye ihraç ediliyor.

Ayşe Yıldız  | 16.01.2026 - Güncelleme : 16.01.2026
Türkiye'nin 4 yerli karanfil çeşidi 37 ülkeye ihraç ediliyor Fotoğraf: Fatih Hepokur/AA

Antalya

Türkiye'nin özellikle karanfilde dışa bağımlılığını azaltmak amacıyla çalışma yürütülen BATEM'in ziraat mühendislerinden Ayşe Serpil Kaya ve beraberindeki ekip, yerli çiçek üzerine ıslah çalışması yürüttü.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

Antalya'nın Aksu ilçesindeki BATEM seralarında ve laboratuvarlarında yapılan çalışmalarda, "BATEM Mor", "BATEM Bordo", "BATEM Sarı Kırmızı" ve "BATEM Sarı" ismini verdikleri 4 karanfil çeşidi geliştirildi.

Kokulu ve hastalıklara dayanıklı karanfiller, sektöre devredilerek üretimine başlandı. Antalya'da ilk etapta 26 dekar alanda üretimine başlanan 4 yerli karanfil çeşidi, 37 ülkeye ihraç ediliyor.

Ziraat mühendisi Kaya, AA muhabirine, Anadolu'da doğada yetişen 83 tür karanfil olmasına rağmen, üretim için yerli çeşidin bulunmadığını söyledi.

BATEM olarak 2012'de yerli çeşit geliştirmek için çalışmalara başladıklarını belirten Kaya, geliştirdikleri karanfillerin Flash Tarım tarafından üretilerek, ihraç edildiğini kaydetti.

Fusarium hastalığına karşı dayanıklı karanfiller elde ettiklerini vurgulayan Kaya, şöyle devam etti:

"Tekrar proje hazırlayıp 2019-2022 yılları arasında devam ettik. Fusarium, Antalya'da ve karanfil yetiştirilen yerlerde yüzde 72'lere varan ürün kaybına neden olabiliyor. Biz de çalışma yaparak, bu hastalığa dayanıklı pazar isteklerini karşılayabilecek nitelikte çeşitlerimizi geliştirdik. Tescilleri için de çalışmalarını yapıyoruz. Arazide üretim başarısı oldukça yüksek, kaliteli ve pazar isteklerini karşılayabilecek nitelikte. Geliştirdiğimiz karanfillerin kokulu ve hastalıklara karşı dayanıklı olması, pazar değerini yükseltiyor ve yetiştiricilikte daha ekonomik olanaklar tanıyor."

Karanfillerin doku kültürünü gerçekleştiren ziraat mühendisi Mehmet Uğur Kahraman ise çiçeğin normalde çelikten klonla çoğaldığını ancak bunlarda bir süre sonra verimin düştüğünü dile getirdi.

Kalite kaybını önlemek için laboratuvarlarda sürgün ucu kültürüyle çalışma yaptıklarını aktaran Kahraman, oluşturdukları gen havuzunda melezleme yaparak en iyilerini seçtiklerini anlattı.

"İhracatımızın yüzde 15'ini yerli karanfiller oluşturuyor"

Yerli karanfillerin üretimini yapan Flash Tarım firmasının üretim sorumlusu ziraat mühendisi Naci Faydacı ise yerli karanfiller yokken materyallerin tamamını Avrupa'dan alıp, üretim sahalarında çoğalttıklarını söyledi.

BATEM'in geliştirdiği yeni karanfilleri üç yıldır ürettiklerini ifade eden Faydacı, "Kalite ve ürün gramajı satış için çok önemli. Bu dört çeşitte bu problemi hiç yaşamadık. Gonca büyüklüğü, renklerin kalitesi, hastalıklara ve zararlara dayanıklılık açısından çok iyi. Toplam üretimimizin ve ihracatımızın yüzde 15'ini yerli karanfiller oluşturuyor. Avrupa ülkelerinin tamamı, İngiltere ve Uzak Doğu başta olmak üzere 37 ülkeye karanfil ihraç ediyoruz." dedi.

Faydacı, yurt dışından aldıkları materyallerin adaptasyonunda sorun yaşarken, yerli karanfillerde böyle bir sorun yaşamadan güzel sonuçlar aldıklarını belirtti.

Aktif Fide'nin işletme müdürü Anıl İrik de yıllık 14 milyon karanfil fide üretimlerinin yüzde 15'ini yerli ve milli çeşitlerin oluşturduğunu kaydederek, üretim yaparak yerli çeşitlerin gelişmesine katkı sunduklarını dile getirdi.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Karayolları Genel Müdürlüğü 150 sözleşmeli personel alacak
Konya, 2026 İslam İşbirliği Teşkilatı Gençlik Başkenti seçildi
Türk Kızılay bu yıl da 3 milyon üniteden fazla kan bağışına ulaşmayı hedefliyor
Dünyayı bu yıl da aşırı sıcaklar bekliyor
Yağışlar Trakya'daki barajlara can suyu oldu
bannerpartial1
bannerpartial2

Benzer haberler

Türkiye'nin 4 yerli karanfil çeşidi 37 ülkeye ihraç ediliyor

Türkiye'nin 4 yerli karanfil çeşidi 37 ülkeye ihraç ediliyor

Kaş'ta karla kaplanan orman güzel görüntü oluşturdu

Tescillenen 8 tropikal meyve çeşidi Milli Çeşit Listesi'ne girdi

THY'den KKTC uçuşlarında avantajlı bilet kampanyası

THY'den KKTC uçuşlarında avantajlı bilet kampanyası
Türkiye Kadınlar ve Erkekler Amatör Açık Golf Şampiyonası sona erdi

Türkiye Kadınlar ve Erkekler Amatör Açık Golf Şampiyonası sona erdi
Antalya'da kuvvetli rüzgar ve fırtına etkili oluyor

Antalya'da kuvvetli rüzgar ve fırtına etkili oluyor
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet