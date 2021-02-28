Euro
8.96
Dolar
7.43
BIST 100
1,471.39
Altın
1,729.43
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Ekonomi

Türkiye'nin 2020 yılı ve 4'üncü çeyreğine ilişkin büyüme rakamları yarın açıklanacak

Türkiye ekonomisinin 2020 yılı son çeyreğine ilişkin büyüme rakamları yarın açıklanacak. Böylece, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının etkileriyle geçen 2020'nin tamamına ilişkin büyüme rakamları da ortaya çıkacak.

Deniz Çiçek Palabıyık   | 28.02.2021
Türkiye'nin 2020 yılı ve 4'üncü çeyreğine ilişkin büyüme rakamları yarın açıklanacak

Ankara

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Ekim-Aralık 2020 dönemini kapsayan gayrisafi yurt içi hasıla (GSYH) verilerini yarın saat 10.00'da internet sitesinden duyuracak.

Bu verilerle birlikte, Kovid-19 tedbirleriyle geçen 2020 yılının büyüme rakamları da netleşmiş olacak. 

AA Finans Büyüme Beklenti Anketi'ne katılan ekonomistler, 2020 yılının 4'üncü çeyreğinde Türkiye ekonomisinin yüzde 7 büyümesini öngörmüştü. Ankete katılan ekonomistlerin 4'üncü çeyrek büyüme beklentileri, yüzde 5 ile yüzde 8,3 aralığında yer almıştı.

Böylece, ekonomistlerin 2020 yılı beklentilerinin ortalaması Kovid-19 salgınının etkilerine karşın "artı büyüme" olarak şekillenmiş ve yüzde 2,2 olarak gerçekleşmişti.

Türkiye ekonomisi, 2020'nin üçüncü çeyreğinde ise yüzde 6,7 büyümüştü.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
'Parmaklarımdaki eklemlere kadar ağrı vardı'
Karlı yolları aşarak yaşlılara Kovid-19 aşısı yapıyorlar
Japon ecza firması Takeda, ABD'li Novavax'ın Kovid-19 aşısının klinik testlerine başladı
ABD Gıda ve İlaç Dairesi, Johnson&Johnson'ın Kovid-19 aşısına onay verdi
Çin'den tek dozluk Kovid-19 aşısına yaygın kullanım onayı

Benzer haberler

Türkiye'nin 2020 yılı ve 4'üncü çeyreğine ilişkin büyüme rakamları yarın açıklanacak

Türkiye'nin 2020 yılı ve 4'üncü çeyreğine ilişkin büyüme rakamları yarın açıklanacak

Mart ayında gözler büyüme rakamları ve ekonomik reformlarda olacak

Salgının etkisiyle evlenen çift sayısı 20 yılın en düşük seviyesine geriledi

Ocakta geçen yılın aynı ayına göre ihracat arttı, ithalat azaldı

Ocakta geçen yılın aynı ayına göre ihracat arttı, ithalat azaldı
ABD ekonomisi 2020'nin son çeyreğinde yüzde 4,1 büyüdü

ABD ekonomisi 2020'nin son çeyreğinde yüzde 4,1 büyüdü
Türkiye'de geçen yıl Kovid-19'un da etkisiyle evlenme ve boşanmalar azaldı

Türkiye'de geçen yıl Kovid-19'un da etkisiyle evlenme ve boşanmalar azaldı