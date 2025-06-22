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Teknoloji

Türkiye'de trafikteki her 1000 otomobilden 15'i elektrikli

Türkiye'de trafikte bulunan elektrikli otomobillerin sayısı, mayıs sonu itibarıyla geçen yılın aynı ayına göre yaklaşık yüzde 115 artarak 245 bin 205'e yükselirken, trafikteki her 1000 otomobilden 15'i elektrikli oldu.

Serhat Tutak  | 22.06.2025 - Güncelleme : 22.06.2025
Türkiye'de trafikteki her 1000 otomobilden 15'i elektrikli

Ankara

AA muhabirinin, Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerinden derlediği bilgiye göre, mayıs sonu itibarıyla trafiğe kayıtlı otomobil sayısı 16 milyon 667 bin 473 olarak kayıtlara geçti.

Karbon salımının diğer yakıt türlerine göre daha az olduğu elektrikli araçlar, artan şarj istasyonlarının da etkisiyle son 10 yılda önemli oranda artış gösterdi. Söz konusu artışta, Türkiye'nin otomobili Togg'un piyasaya girmesi ve kullanıcı tercihlerinin araç seçiminde bu yöne kayması da etkili oldu.

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Elektrikli otomobil sayısı 2025'te 200 bin barajını aştı

2015'te yalnızca 565 olan trafiğe kayıtlı elektrikli otomobil sayısı, 2025'te 200 bin barajını aştı. Mayıs 2024'te 114 bin 156 olan trafiğe kayıtlı elektrikli otomobil sayısı, Mayıs 2025 itibarıyla yaklaşık yüzde 115 artarak 245 bin 205'e ulaştı.

Mayıs sonu itibarıyla, elektrikli otomobillerin kayıtlı otomobiller içindeki payı, yüzde 1,5 olarak hesaplandı. 2024'ün sonunda bu oran yüzde 1,1'di. Böylece 2024'te trafikteki her 1000 otomobilden 11'i elektrikli iken, mayıs itibarıyla her 1000 otomobilden 15'i elektrikli oldu.

Hibrit otomobil sayısı 500 bini geçti

Hibrit türdeki otomobiller de verilere ilk kez 2011'de 23 adetle girdi. Bu sayı 2019'da 10 bini aşarak, 13 bin 877'ye çıktı.

Trafiğe kayıtlı hibrit otomobillerin sayısı, 2023 sonu itibarıyla 222 bin 328, 2024'te ise 391 bin 296 olarak hesaplandı.

Hibrit otomobil sayısı, Mayıs 2025'te ilk kez 500 bin barajını aşarak, 513 bin 382'ye çıktı. Bu türdeki otomobillerin toplam içindeki payı 2024'ün sonunda yüzde 2,4 iken, geçen ay yüzde 3,1'e yükseldi.

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