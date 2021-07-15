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Ekonomi

Türkiye'den yılın ilk yarısında 1 milyar dolarlık fındık ihracatı gerçekleştirildi

Türkiye'den bu yılın 6 aylık döneminde 1 milyar 38 milyon 343 bin 691 dolarlık fındık ihraç edildi. En fazla fındık ihraç edilen ülkeler Almanya, İtalya ve Fransa oldu.

Hakan Burak Altunöz   | 15.07.2021
Türkiye'den yılın ilk yarısında 1 milyar dolarlık fındık ihracatı gerçekleştirildi

Trabzon

AA muhabirinin Doğu Karadeniz İhracatçılar Birliği (DKİB) verilerinden yaptığı derlemeye göre, Türkiye'den yılın ocak-haziran döneminde yapılan 148 bin 526 tonluk fındık ihracatından 1 milyar 38 milyon 343 bin 691 dolar gelir sağlandı.

Fındık ihracatında, 142 bin 81 ton ürün karşılığı 990 milyon 503 bin 949 dolar kazanılan geçen sezonun aynı dönemine göre miktarda ve değerde yüzde 5 artış sağlandı.

Bu dönemde Türkiye'den fındık ihraç edilen ülke sayısı 120 oldu. En fazla fındık satılan ülkeler ise Almanya, İtalya ve Fransa olarak sıralandı.

Almanya'ya bu dönemde 224 milyon 407 bin 708, İtalya'ya 217 milyon 578 bin 317, Fransa'ya 94 milyon 222 bin 485 dolarlık fındık ihraç edildi.

Türkiye'den bu dönemde, geçen yıldan farklı olarak Senegal, Şili, Afganistan, Kosta Rika, Peru, Tanzanya, Moğolistan, Benin, Gine, Nijer, Bahamalar, Gabon ve Nepal'e de fındık satıldı.

Öte yandan, bu dönemde Trabzon merkezli firmalar 52 bin 318 ton fındık ihracatı karşılığında 393 milyon 106 bin 359 dolar döviz girdisi sağladı. Trabzon'dan fındık ihraç edilen ülke sayısı 59, en fazla fındık satılan ülkeler ise İtalya, Almanya ve Polonya oldu.

"Bu sene iyi bir ihraç sezonu yaşayacağımızdan ümitliyiz"

DKİB Fındık ve Mamulleri Sektör Komitesi Başkanı Mehmet Cirav, AA muhabirine, fındık ihracatında Trabzon'un birincilik konumunu koruduğunu, ikinci sırada İstanbul, üçüncü sırada ise Giresun'un yer aldığını söyledi.

Kovid-19 salgını sürecine rağmen Türkiye'den yapılan ihracatta miktar ve değerde yaşanan artışın önemli olduğuna işaret eden Cirav, rakamları artırarak yılı tamamlamayı istediklerini belirtti.

Cirav, fındık dış ticaretinin merkezi olan Trabzon'un, toplam ihracatın yüzde 40'ına yakınını tek başına gerçekleştiren il olduğuna dikkati çekerek, "Yeni mahsul ürünün piyasaya arz edileceği 2021-2022 sezonundan da ümitliyiz. Ürün rekoltesi ile ilgili verilere bakıldığında sezonun verimli olacağı ön görülüyor. Bu durumun hava şartlarının iyi gitmesine bağlı olarak da rekolteye iyi yansıyacağını umuyoruz. Kovid-19'un yol açtığı olumsuz şartların da piyasa üzerinden kalkmış olmasıyla bu sene iyi bir ihraç sezonu yaşayacağımızdan ümitliyiz." diye konuştu.

Cirav, yeni sezonda fındık hasadı öncesinde fındık alım fiyatlarının açıklanmasını beklediklerini ifade etti.

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