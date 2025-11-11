Dolar
Ekonomi

Borsa günü düşüşle tamamladı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 1,97 değer kaybederek 10.576,45 puandan tamamladı.

Tunahan Kükürt  | 11.11.2025 - Güncelleme : 11.11.2025
Borsa günü düşüşle tamamladı

İstanbul

BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 212,58 puan azalırken, toplam işlem hacmi 174,5 milyar lira oldu.

Bankacılık endeksi yüzde 2,40, holding endeksi yüzde 1,33 değer kaybetti.

Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 0,79 ile spor, en çok kaybettiren yüzde 4,47 ile inşaat oldu.

Küresel piyasalarda ABD Senatosunun federal hükümetin yeniden açılmasına yönelik geçici bütçe tasarısını onaylaması fiyatlamalar üzerinde etkili olurken, BIST 100 endeksi günü negatif seyirle tamamladı.

Analistler, yarın yurt içinde cari işlemler dengesinin, yurt dışında ise Japonya'da makine siparişleri, Almanya'da Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) ve ABD'de haftalık mortgage başvurularının takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 10.400 ve 10.300 seviyelerinin destek, 10.700 ve 10.800 seviyelerinin ise direnç konumunda olduğunu ifade etti.

AA Finans Ödemeler Dengesi Beklenti Anketi'ne katılan ekonomistler, cari işlemler hesabının eylülde 1 milyar 460 milyon dolar fazla vereceğini öngörürken, cari işlemler açığının 2025 yılında 21 milyar 316 milyon dolar olarak gerçekleşeceği tahmininde bulundu.

