Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bizim de katkılarımızla varılan mutabakattan tüm insanlık adına memnuniyet duyuyoruz Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bizim de katkılarımızla varılan mutabakattan bölgemiz ve tüm insanlık adına büyük memnuniyet duyuyoruz." dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Kabine Toplantısı'nın ardından açıklamalarda bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, “(ABD-İran mutabakatı) İsrail'in tahrikleriyle 28 Şubat'ta başlayan savaşta çok önemli bir adım atıldı. Diken üstündeki bölgemiz rahat bir nefes aldı. Coğrafyamızla birlikte dünyayı uçurumun eşiğine getiren bu krizde tek vatandaşımızın dahi burnu kanamadı. Kardeşi kardeşe kırdırma planları amacına ulaşmadı. Türkler, Araplar, Kürtler ve Farslar arasında yeni fitne ateşleri yakma girişimleri başarısızlıkla sonuçlandı. (ABD-İran) Mutabakatın, bölgemizde kalıcı barış ve istikrarın tesisine kadar giden yolu ardına kadar açmasını ümit ediyoruz. Aralarında masum yavruların da olduğu binlerce sivilin hayatına mal olan bu anlamsız savaş defterinin artık kapandığına inanıyoruz. Bizim de katkılarımızla varılan mutabakattan bölgemiz ve tüm insanlık adına büyük memnuniyet duyuyoruz.” ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, “NATO'nun barış misyonuna güçlü destek veren ülkelerde ilk sıralardayız. Savunma yeteneklerimizi geliştirirken ittifakın caydırıcılığına katkıda bulunuyoruz.” dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Türkiye'nin İttifak bünyesindeki konumunun, bölgemizde cereyan eden hadiselerin Ankara Zirvesine yönelik ilgiyi ve beklentileri artırdığını görüyoruz. Siyasi rakiplerimiz koltuk kavgasında günlerini geçirirken, biz ülkemizi küresel bir oyuncu haline getirmenin kavgasını veriyoruz. Türkiye'yi dışarıda ve içeride vakarla temsil edecek, şartlar ne olursa olsun her platformda ülkemizin çıkarlarını cesaretle savunacağız." diye konuştu.