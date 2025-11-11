Dolar
42.22
Euro
48.99
Altın
4,109.92
ETH/USDT
3,477.50
BTC/USDT
103,422.00
BIST 100
10,576.45
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Ekonomi

Kapasitesi artırılan Mersin Limanı'nın yeni terminaline 400 metrelik konteyner gemisi yanaştı

Kapasitesi artırılan Mersin Uluslararası Limanı'nın (MIP) hizmete alınan yeni terminaline 400 metrelik konteyner gemisi yanaştı.

Mustafa Ünal Uysal  | 11.11.2025 - Güncelleme : 11.11.2025
Kapasitesi artırılan Mersin Limanı'nın yeni terminaline 400 metrelik konteyner gemisi yanaştı

Mersin

Limandan yapılan açıklamaya göre, 24 bin 346 TEU kapasiteli 400 metre uzunluğunda 61,3 metre genişliğinde MSC IRINA adlı konteyner gemisi "East Med Hub 2 (EMH2) Terminali"ne geldi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen MIP Genel Müdürü Ajay Kumar Singh, konteyner taşımacılığında faaliyet gösteren en büyük 6 gemiden biri olan MSC IRINA'yı limana başarıyla yanaştırmış olmaktan gurur duyduklarını belirtti.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

Yeni terminalin ilk aşamasının tamamlanmasıyla Mersin'in deniz ticaretindeki konumunun yükselerek küresel tedarik zincirinde önemli bir ticaret noktası haline geldiğini ifade eden Singh, şunları kaydetti:

"Avrupa, Orta Doğu, Afrika ve Asya'yı birbirine bağlayan ve bir merkez olan Mersin Uluslararası Limanı, Türkiye'nin küresel deniz taşımacılığındaki rekabet gücüne önemli ölçüde katkıda bulunmaktadır. İlerlemeyi sürdürmek için ekipman filomuzu yeni otomatik raylı portal vinçlerle genişletiyor ve operasyonel verimliliğimizi önemli ölçüde artıracak Türkiye'nin ilk Saha Otomasyon Sistemini başlatıyoruz. İleriye baktığımızda, ivmemizi artıracak ve Mersin Uluslararası Limanı'nın Mersin'i bölgede hayati bir aktarma merkezi haline getirme hedefiyle uyumlu olarak müşterilerimize en güvenli ve en verimli hizmeti sunma çabalarımızı sürdüreceğiz."

EMH2 Terminali'nin 2026'da tam kapasite hizmete sunulması planlanıyor.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
"İletişim çadırı" olarak adlandırılan yerde örgütün lehine "gerçek dışı" haber yapıldığı iddiası
İstanbul'da belediye başkan adaylarının Ekrem İmamoğlu ve Rıza Akpolat tarafından belirlendiği iddiası
"İmamoğlu çıkar amaçlı suç örgütü" iddianamesinde Ağaç AŞ'deki rüşvet ve ihale usulsüzlükleri anlatıldı
Kültür AŞ'deki ihalelerin usulsüz yapılarak gelirlerin suç örgütüne aktarıldığı iddia edildi
"İmamoğlu çıkar amaçlı suç örgütü" faaliyetlerinden elde edilen paranın kişisel zenginleşme için kullanıldığı iddiası

Benzer haberler

Kapasitesi artırılan Mersin Limanı'nın yeni terminaline 400 metrelik konteyner gemisi yanaştı

Kapasitesi artırılan Mersin Limanı'nın yeni terminaline 400 metrelik konteyner gemisi yanaştı

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet