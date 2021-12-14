Dolar
14.32
Euro
16.19
Altın
1,768.70
ETH/USDT
3,795.90
BTC/USDT
47,181.00
BIST 100
2,139.50
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Ekonomi

Türkiye'den kasımda 367,9 milyon dolarlık yaş meyve ve sebze ihraç edildi

Akdeniz Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği Başkanı Nejdat Sin, Türkiye'nin kasımda 367 milyon 940 bin dolarlık yaş meyve ve sebze ihracatı gerçekleştirdiğini bildirdi.

Serkan Avci   | 14.12.2021
Türkiye'den kasımda 367,9 milyon dolarlık yaş meyve ve sebze ihraç edildi

Mersin

Akdeniz İhracatçı Birlikleri (AKİB) Koordinatör Başkanı da olan Sin, yaptığı yazılı açıklamada, Avrupa Birliği (AB), Bağımsız Devletler Topluluğu ve Orta Doğu ülkelerinin, Türkiye'nin yaş meyve sebze ihracatında ana pazarları oluşturduğunu belirtti.

Yeni pazarlara ulaşmaya yönelik çalışmalarının olumlu sonuçlar verdiğini ifade eden Sin, "Söz konusu dönemde sektör olarak 713 bin 558 ton ürünü uluslararası piyasada değerlendirdik. İhracatla ülkemize 367 milyon 940 bin dolar döviz kazandırdık." bilgisini verdi.

Sin, kasım ayında en fazla ihracat yapılan ülkeler arasında 137,6 milyon dolarla Rusya'nın birinci, 39,5 milyon dolarla Ukrayna'nın ikinci, 31 milyon dolarla Irak'ın üçüncü sırada yer aldığını belirtti.

Dış satım yapılan ürün gruplarına değinen Sin, "Kasım ayında en fazla ihraç ettiğimiz ürünlerin başında 116,5 milyon dolarla mandalin geldi. 34,5 milyon dolarla limon ikinci, 31,9 milyon dolarla üzüm üçüncü sırada yer aldı. Bu dönemde, ihracat hacmini en fazla artırdığımız ürünler havuç-turp, kestane, elma, kabak ve armut oldu." ifadelerini kullandı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
DSÖ'den Afrika'nın 2024'e kadarki Kovid-19 aşılama hedefine ulaşamayacağı uyarısı
Hindistan gelecek yıl 5 milyar doz Kovid-19 aşısı ihraç edecek
Paris’te hastane çalışanlarına Noel izinlerini para karşılığı erteleme teklifi
Araştırmaya göre Pfizer-BioNTech, omicron varyantına karşı yüzde 33 koruma sağlıyor
'Omicron varyantına karşı vatandaşlar aşılarını olarak tedbirlerini artırmalı'

Benzer haberler

Türkiye'den kasımda 367,9 milyon dolarlık yaş meyve ve sebze ihraç edildi

Türkiye'den kasımda 367,9 milyon dolarlık yaş meyve ve sebze ihraç edildi

Makine ihracatı 11 ayda 21 milyar dolar oldu

Yeniden yapılandırılan Türk Eximbank ile ihracatta yeni dönem

İki tekerlekli taşıt sektörü ihracatta yılı karlı kapatmaya hazırlanıyor

İki tekerlekli taşıt sektörü ihracatta yılı karlı kapatmaya hazırlanıyor
Büyük köprü projelerini elektrik panosuyla donattı, ihracata kapı araladı

Büyük köprü projelerini elektrik panosuyla donattı, ihracata kapı araladı
OPEC'in petrol üretimi kasımda arttı

OPEC'in petrol üretimi kasımda arttı