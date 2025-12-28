Dolar
Ekonomi

Türkiye'deki 218 OSB için 2026'da uygulanacak elektrik dağıtım bedelleri belirlendi

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK), Türkiye genelinde faaliyette bulunan 218 organize sanayi bölgesi (OSB) için 2026'da uygulanacak elektrik dağıtım bedellerini belirledi.

Handan Kazancı  | 28.12.2025 - Güncelleme : 28.12.2025
Türkiye'deki 218 OSB için 2026'da uygulanacak elektrik dağıtım bedelleri belirlendi

İstanbul

EPDK'nin konuya ilişkin kurul kararları, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, farklı illerde faaliyet gösteren 218 OSB için gelecek yıl uygulanacak tüketici, sanayi harici tüketici ve lisanslı üretici dağıtım bedelleri ile emreamade kapasite bedelleri belirlendi.

Tarifeler, söz konusu OSB'lerin onaylı sınırları içindeki katılımcıları için geçerli olacak.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
