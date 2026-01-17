Dolar
Ekonomi

Türkiye'de trafiğe kayıtlı elektrikli otomobil sayısı 370 bini aştı

Türkiye'de trafiğe kayıtlı elektrikli otomobil sayısı, 2025 itibarıyla bir önceki yıla göre yaklaşık yüzde 102 artarak 370 bin 591'e yükseldi.

Serhat Tutak  | 17.01.2026 - Güncelleme : 17.01.2026
Türkiye'de trafiğe kayıtlı elektrikli otomobil sayısı 370 bini aştı

Ankara

AA muhabirinin, Türkiye İstatistik Kurumu verilerinden derlediği bilgiye göre, Türkiye'de geçen yıl trafiğe kayıtlı otomobil sayısı 17 milyon 373 bin 581 olarak hesaplandı.

Diğer yakıt türlerine göre karbon emisyonu daha az olan, enerji verimliliği sağlayan ve sessiz çalışarak gürültü kirliliğini azaltmaya yardımcı olan elektrikli araçların sayısı, şarj istasyonlarının da artmasıyla beraber son yıllarda önemli ölçüde artış gösterdi.

Söz konusu artışta, Türkiye'nin otomobili Togg'un piyasaya girmesi ve kullanıcı tercihlerinin bu yöne kayması da etkili oldu.

Elektrikli otomobil artış oranı 2025'te yüzde 102'ye yaklaştı

Trafiğe kayıtlı elektrikli otomobil sayısı, 2015'te yalnızca 565 iken, 2024'te 183 bin 776'ya, Aralık 2025 itibarıyla da 370 bin 591'e ulaştı.

2025'te yıllık bazda artış oranı, yaklaşık yüzde 102 olarak kayıtlara geçti.

Geçen yıl itibarıyla elektrikli otomobillerin kayıtlı otomobiller içindeki payı, yüzde 2,1 olarak hesaplandı. 2024'te ise bu oran, yüzde 1,1 seviyesindeydi.

Trafiğe kayıtlı hibrit otomobillerde artış sürüyor

Hibrit türdeki otomobillere ilişkin veriler de ilk kez 2011'de 23 adet olarak kayıtlara geçti.

Trafiğe kayıtlı hibrit otomobillerin sayısı, 2019'da 13 bin 877'ye çıkarken, 2023 sonu itibarıyla 222 bin 328, 2024'te ise 391 bin 296 olarak kayıtlara geçti. Bu sayı, 2025 itibarıyla 697 bin 27'ye çıktı.

Hibrit türdeki otomobillerin toplam içindeki payı, 2024'te yüzde 2,4 iken, 2025'te yüzde 4'e yükseldi.

