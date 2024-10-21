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Ekonomi

Türkiye'de ticaretin güçlendirilmesi için 2025 bütçesinden 43 milyar lira ayrılacak

Türkiye'de ihracatın desteklenmesi ve ticaretin geliştirilmesi amacıyla yürütülecek Ticaretin Düzenlenmesi, Geliştirilmesi ve Kolaylaştırılması Programı için 2025 yılı bütçesinden 43 milyar lira ödenek ayrılması planlanıyor.

Seda Tolmaç  | 21.10.2024 - Güncelleme : 21.10.2024
Türkiye'de ticaretin güçlendirilmesi için 2025 bütçesinden 43 milyar lira ayrılacak

Ankara

AA muhabirinin 2025 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi'nden yaptığı derlemeye göre, Türkiye'de ihracatın desteklenmesi ile ihraç ürünlerin ülke ve pazarlarının çeşitlendirilmesine yönelik markalaşma faaliyetleri devam ediyor.

Bu kapsamda, AR-GE ve teknoloji geliştirme, elektronik ticaret, yurt dışı pazarlara giriş, yurt içi ve dışı uluslararası fuarlara katılım, organizasyon ve benzeri her türlü destek programı uygulanıyor. Ayrıca hizmet ihracatı sektörlerine sağlanan devlet desteklerinin sürdürülmesine ve katma değerli hizmet ihracatının geliştirilmesine öncelik veriliyor.

Türk markalarının uluslararası alanda güçlenmesine yardımcı olmayı hedefleyen Turquality Programı kapsamında desteklenen firmaların artırılmasına yönelik ticaret ve alım heyeti sayılarının yükseltilmesi amaçlanıyor.

Bu çerçevede yürütülecek Ticaretin Düzenlenmesi, Geliştirilmesi ve Kolaylaştırılması Programı'na göre, hizmet ihracatına yönelik desteklenecek firma sayısının yıl sonunda 25 bine, gelecek yıl da 28 bine ulaşması öngörülüyor.

Hizmet ihracatına yönelik Turquality ve marka programları kapsamında desteklenen ve geçen yıl 84 olan marka sayısı, bu yılın sonunda 95'e yükseltilecek. Sayının 2025'te 100'e çıkartılması hedefleniyor.

Mal ihracatına yönelik aynı programlar özelinde yıl sonunda 320, 2025'te ise 330 markanın desteklenmesi amaçlanıyor.

Türkiye'de gelecek yıl 250 şirket yeşil mutabakata uyum için desteklenecek

Orta ve yüksek teknolojili ürün ihracatının imalat sanayi ihracatı içindeki payını artırmak da programın hedefleri arasında yer alıyor. Buna göre, söz konusu ürünlerin ihracattaki payının yıl sonunda yüzde 40,5'e, gelecek yıl da yüzde 42'ye çıkarılması amaçlanıyor.

Programda, Türkiye'deki şirketlerin, özellikle küçük ve orta büyüklükteki işletmelerin çevresel sürdürülebilirlik, düşük karbonlu üretim ve enerji verimliliği gibi konularda uyum kapasitelerini artırmayı hedefleyen "Yeşil Mutabakata Uyum Projesi Desteği" de öne çıkıyor.

Bu destek kapsamına alınan şirket sayısının yıl sonunda 50'ye, 2025'te 250'ye çıkarılması planlanıyor.

Yurt dışı müteahhitlik ve teknik müşavirlik hizmetleri sektörün dünya pazarından aldığı payın ise bu yıl sonu ve gelecek yıl için yüzde 4,5 olması hedefleniyor. Ayrıca yurt dışı müteahhitlik hizmetleri iş hacminin yıl sonunda 26 milyar dolar olması beklenirken, gelecek yıl 30 milyar dolarlık hacim öngörülüyor.

Yurt dışı teknik müşavirlik hizmetleri sektörünün yıllık proje tutarının da yıl sonunda 210 milyon dolar olması hedefleniyor. Söz konusu tutarın 2025'te 225 milyon dolara ulaşması amaçlanıyor.

Etkin dış ticaret politikasına devam edilecek

Programla, etkin dış ticaret politikalarının sürdürülmesi de planlanıyor. Buna göre, ithalatta korunma önlemleri, önlemlerin etkisiz kılınmasına karşı önlem, damping ve sübvansiyon soruşturmaları sayılarının artırılması öngörülüyor.

Gelişen teknolojiyle birlikte uluslararası ticaretin önemli ayağını oluşturan elektronik ihracatın toplam ihracat içindeki payının yıl sonunda yüzde 3,3'e, gelecek yıl yüzde 5'e yükseltilmesi hedefleniyor.

KOOP-DES kapsamında gelecek yıl 190 kooperatif desteklenecek

İç ticarete yönelik ekonomik faaliyetlerin teşvik edilmesi, gerekli düzenlemelerin yapılması, esnaf ve sanatkarlar ile kooperatifçiliğin geliştirilmesini sağlamaya yönelik çalışmaların devam ettirilmesi de diğer hedefler arasında yer alıyor.

Bu kapsamda e-ticaret işlem hacminin yıl sonunda 3,4 trilyon lira, 2025'te ise 5,7 trilyon lira olması öngörülürken, e-ticaretin genel ticaret içindeki payının 2024 sonunda yüzde 21,5, gelecek yıl yüzde 23 olması hedefleniyor.

Kadın kooperatif sayısının ise yıl sonunda 1150'ye, 2025'te 1200'ye ulaşması planlanıyor.

Kooperatiflerin Desteklenmesi Programı (KOOP-DES) kapsamında sağlanan desteklerden yıl sonunda 155, 2025'te ise 190 kooperatifin yararlanması amaçlanıyor.

Teklife göre, söz konusu hedeflere ulaşmak için gelecek yılın bütçesinden 43 milyar 2 milyon 229 bin 838 lira kaynak ayrıldı.

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