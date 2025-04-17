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Ekonomi

Türkiye'de konut satışları artarken yabancıların alımı azalıyor

Türkiye genelinde yılın ilk üç ayında konut satışları geçen yılın aynı dönemine göre artarken yabancılara yapılan satışlar son 8 yılın en düşük seviyesine düştü.

Mertkan Oruç  | 17.04.2025 - Güncelleme : 17.04.2025
Türkiye'de konut satışları artarken yabancıların alımı azalıyor

Ankara

AA muhabirinin Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerinden derlediği bilgiye göre, ülke genelinde yılın ilk çeyreğinde 335 bin 786 konut satışı yapıldı. Geçen yılın ilk üç ayında konut satışı 279 bin 604 olarak kayıtlara geçmişti. Böylece geçen yılın aynı dönemine göre konut satışları yüzde 20,1 yükseldi.

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Konut satışlarındaki artışa karşın yabancılara satışlardaki gerileme dikkati çekti.

Yabancılara konut satışı yüzde 19,5 düştü

Geçen yılın ilk üç aylık döneminde yabancılara 5 bin 685 konut satılırken bu yıl aynı dönemde 4 bin 578 konut satışı gerçekleşti.

Böylece, yabancılara konut satışı geçen yıla göre yüzde 19,5 azaldı. Bu yılın ocak-mart döneminde söz konusu kesime yapılan satışlar son 8 yılın en düşük seviyesi olarak da kayıtlara geçti.

Son olarak 2017 yılının ilk çeyreğinde yabancılara toplamda 4 bin 270 satış yapılırken ilerleyen yıllarda bu sayı yükselişe geçti ve 2022'de 14 bin 344'le rekor kırdı.

Yabancılara ocak-mart dönemleri itibarıyla yapılan konut satışları şöyle:

YILKONUT SATIŞLARI
20174270
20185298
20199618
202010948
20219887
202214344
202310926
20245685
20254578


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