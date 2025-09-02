Dolar
41.16
Euro
47.93
Altın
3,483.93
ETH/USDT
4,379.30
BTC/USDT
110,250.00
BIST 100
11,288.84
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Ekonomi

Türkiye'de gelecek yıl 289 fuar düzenlenecek

Türkiye genelinde gelecek yıl 96'sı uluslararası olmak üzere 289 fuar organize edilecek.

Mert Davut  | 02.09.2025 - Güncelleme : 02.09.2025
Türkiye'de gelecek yıl 289 fuar düzenlenecek

Ankara

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB), 2026 Yılı Fuar Takvimi'ni yayımladı.

Buna göre, TOBB tarafından gelecek yıl 96'sı uluslararası olmak üzere 289 fuarın yapılmasına izin verildi.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

Gelecek yıl en yoğun fuar programı, 52 etkinlikle ekim ayında gerçekleştirilecek. Ekim ayını 41'er fuarla nisan ve eylül, 31 fuarla kasım ve 24 fuarla mart ayları izleyecek.

İllere göre en çok fuar, 155 organizasyonla İstanbul'da yapılacak.

İstanbul'u 25 fuarla İzmir, 24 fuarla Antalya, 19 fuarla Ankara ve 14 fuarla Bursa takip edecek.

Söz konusu dönemde eğitim sektöründe 42 fuar düzenlenecek. Tarım ve hayvancılık sektöründe 27, gıda sektöründe 17, "diğer" başlıklı kategoride 16 ve mobilya sektöründe 12 fuar organize edilecek.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Sultan Sazlığı Kuş Cenneti'ndeki kuraklığın daha az su isteyen ürünlerin ekimiyle çözülmesi hedefleniyor
Anıtkabir 30 Ağustos'ta 630 bini aşkın ziyaretçiyi ağırladı
Ankara'daki 26 katlı apartman yangını davası 14 Kasım'da başlıyor
Türk Kızılaydan Afganistan'daki depremzedelere destek
İstanbul'da 417,5 kilogram uyuşturucu madde ele geçirildi

Benzer haberler

Türkiye'de gelecek yıl 289 fuar düzenlenecek

Türkiye'de gelecek yıl 289 fuar düzenlenecek

Dünyada bu hafta bir dizi etkinlik sanatseverlerle buluşacak

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet